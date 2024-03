A rendezők már szerdán megtartották a terepszemlét a verseny helyszínén, a Csaba Centernél.

– Az útvonal biztosítását beszéltük meg az útfelügyelettel és a polgárőrökkel, vigyázni kell a versenyzők testi épségére – mondta Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC igazgatója. – Most is úgy készülünk, mint negyvenöt éve mindig, szeretnénk, hogy a verseny zökkenőmentesen menjen le és megtartsa a színvonalát. Sajnos a főszereplők, a gyaloglók létszáma csökken, idén csupán negyvenhatan neveztek a felnőtt és utánpótlás számokba. Hol vannak már azok a nyolcvanas évek, amikor – szinte hihetetlen – kilencszáz gyalogló is fogyasztotta a kilométereket?

A békéscsabaiaknál hiányozni fog a legnagyobb név, a kétszeres olimpikon Oláh Barbara, aki bár edzeget, de a térdhajlítójával közel sincs minden rendben, egy hat és fél milliméteres ciszta akadályozza a mozgásban.

– Tíz kilométeren Kovács Alexandra képviseli a színeinket, tőle jó eredményt várunk, ugyanitt indul majd a másik kiválóságunk, Bor Bernadett is. A felnőtteknél a nyíregyházi Helebrandt Máté és a honvédos Venyercsán Bence között dőlhet el a bajnoki cím sorsa, a hölgyeknél Madarász Viktória a nagy esélyes – latolgatta az esélyeket Tóth Sándor. A felnőtteknél egyéniben és csapatban, az U23-asoknál egyéniben hirdetnek győztest 20 kilométeren. A 10 km-es távon az U20-as női és férfi, illetve az U18-as férfi, 5 km-en az U18-as női és az U16-os fiú és lány kategóriában osztanak bajnoki érmeket.

A felnőttbajnokság egyben olimpiai és Európa-bajnoki kvalifikációs nemzetközi verseny is, ami még komolyabb rangot kölcsönöz az eseménynek. A férfiaknál cseh, szlovák és román, a nőknél román és szlovák atléta is jelezte részvételi szándékát.

Népesebb mezőnyt várnak a futóversenyre, ami ugyan „fiatalabb”, mint a gyalogló, de már így is három évtizedes múltra tekint vissza.

– Sikerült kenyai futókat is megnyernünk az indulásra, akik többek között fiatal versenyzőnknek, Karsai Gábornak nyújthatnak nagy segítséget a gyakorlásban. Nagyon népszerű a váltófutás is, már most sok iskola bejelentkezett – mondta a szakember.

A gyaloglóversenyen 9 órakor, a futóknál két órával később dördül el a startpisztoly.