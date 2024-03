Az egykor Békéscsabán nevelkedő Radnai Luca rossz nyitásával a Swietelsky-Békéscsaba szerezte az Extraliga elődöntő első pontját, amit Dominika Strumilo blokkjával újabb követett. A kaposváriak ezután gyorsan összehoztak egy négyes sorozatot, így 7:4-es hazai előnynél a csabaiak trénere máris időt kért, majd egy újabb jó somogyi sorozat végén 13:7-nél ismét. A különbség azonban tovább nőtt, már héttel is vezettek a sárga-feketék. A brazil – eredeti nevén Dias da Silva Sara Aparecida – gyártotta a pontokat, de aztán a Csaba elkezdte faragni a hátrányát és 18:14-nél a hazaiak edzője kért időt. A csabaiak küzdöttek, de háromnál közelebb nem tudtak kerülni és Santos Hurst játszmalabdához juttatta a KRNRC-t, majd egy csabai pont után Martin Pauline Joelle rövidre zárta a játékot.

Extraliga elődöntő első mérkőzés: Kaposvári NRC–Swietelsky-Békéscsaba 3:1

A második játszma jól kezdődött kaposvári szempontból, a csabai edzőnek korán, már 5:2-es állásnál időt kellett kérnie. Dominika Strumilo és Margarita Stepanenko pontjaival visszajött a Csaba, de Szedmák Rékáék ismét belehúztak és a játszma hajrájához közeledve elléptek hét egységgel. Hiába minden csabai erőfeszítés, mert Martin pontja már hét (!) szettlabdát eredményezett, s bár a vendégek fogyasztottak hátrányukból, Pintér Andrea egy rossz nyitással megtette azt a szívességet a hazaiaknak, hogy a második játszmát is behúzhassák.

A viharsarkiak igyekeztek megragadni a lehetőséget a szépítésre, nem is kezdték rosszul a harmadik felvonást. A somogyiak azonban nem engedték ellépni vendégeiket és 7:5-nél már a csabaiak edzője volt kénytelen időt kérni. Strumilóék vettek egy mély lélegzetet és erőfeszítéseik nyomán sikerült fordítaniuk, 13:11-es csabai vezetésnél a KRNRC edzője hívta magához lányait. A BRSE nemhogy tartotta, de még növelni is tudta előnyét és jó esélye volt a szett megnyerésére. Pintér Andrea sáncaival, Stepanenko pontjaival, 6:0-s szériával zárta a játékot a látogató csapat és így folytatódhatott a mérkőzést.

A negyedik szett eleje szorosan alakult, vezettek a kék-fehérek is, de következett egy négyes hazai sorozat, ami után Tóth edző időt kért. Blokkokkal próbált elhúzni vendégétől a KRNRC, ami sikerült is, 14:10-es állásnál a csabaiak edzője el is „lőtte” a második időkérési lehetőségét. Jó érzékkel tette, mert a BRSE megkezdte a felzárkózást. A mínusz egyből azonban nem lett egyenlő, mert a Békéscsabán is megforduló Szedmák Réka 20. pontja után ismét a hazaiak lehettek elégedettebbek. A hazaiak megnyomták a végét és tekintélyes előnyt kovácsoltak össze, a csabaiak pedig már nem tudtak újítani, Dias da Silva pontja után meccslabdáért nyithattak a hazaiak és a brazil is tett pontot a végére.

Az egyik csapat három győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára.

Vincent Lacombe: – Remek játékot nyújtottunk ma, de nem tökéleteset, a harmadik játszmában kiestünk a fókuszból. Összességében elégedett vagyok a lányokkal, akik élvezték a meccset és nem stresszeltek. Ez még csak egy győzelem, remélhetőleg fenn tudjuk tartani ezt a szintet, mert az biztos, hogy a Békéscsaba nem fogja ingyen adni a továbbiakat, úgyhogy folyamatosan a legjobbunkra lesz szükség.

Tóth Gábor: – A playoffban nagyon sokat számít a lendület és a szív. Az első szettben védekezésben nem hoztuk azt, amit kellett volna, főleg akaratban. Utána mutattunk jeleket, de ez nagyon kevés. Ugyanabban vagyunk, mint amiben az UTE elleni párharc során, sajnálom, hogy nem tanultunk belőle. Nagyon remélem, hogy szerdán meg fogjuk tudni mutatni a jobbik arcunkat, hiszen ez a rájátszás, ahol nem szettekről van szó, hanem tovább kell jutni.

Kaposvári NRC–Swietelsky-Békéscsaba 3:1 (20, 19, –15, 17)

Extraliga női mérkőzés, elődöntő, 1. találkozó. Kaposvár, 422 néző. V.: Tillmann, dr. Árpás Krisztina.

Kaposvár: Radnai Luca 3, Dias 20, Hurst 24, Vilvert 5, Martin 2, Szedmák 20. Csere: Rády (liberó), Godó 1, Nicolai, Maiorano. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 15, Pintér A. 9, Stepanenko 17, Strumilo 10, Kump 7, Kotormán. Csere: Molcsányi (liberók), Aydinogullari 1, Glemboczki 2, Besic. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása

1. szett: 1:3, 8:4, 15:8, 20:17.

2. szett: 5:2, 6:6, 10:7, 12:12, 17:13, 22:16, 24:17.

3. szett: 3:5, 7:5, 11:13, 14:19, 15:23.

4. szett: 5:6, 12:8, 15:14, 24:17.