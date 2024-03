Békéscsaba 1912 Előre–Füzesgyarmati SK 8–2 (4–0)

Pintér Norberték gyakran okoztak kellemetlen pillanatokat a gyarmatiaknak. Fotó: Jenei Péter



NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 620 néző. Vezette: Dobai János (Dobos Dávid, Juhász László).

Békéscsaba: Póser – Kovács G., Albert, Bora – Komáromi (Mihály, 73.), Farkas M., Pintér, Tóth M. (Hodonicki, 64.), Mikló (Kóródi, 64.) – Zádori (Vólent, 64.), Sármány (Hulicsár, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Füzesgyarmat: Zsibrita – Soós J. (Béres, 46.), Csáki, Mező, Jónyer – Achim (Juhász, 86.), Schmidt (Bódis, 74.), Kis, Dlehány (Pákozdi, 86.) – Szakács (Szabó M., 63.), Szabó B. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Mikló (6.), Zádori (19., 42.), Pintér (44., 57.), Tóth M. (48.), Vólent (75., 87. – 11-esből), ill. Szabó B. (51.), Dlehány (74.).

A mérkőzés előtt a születésnapját ünneplő Barkász Sándor többségi tulajdonost, valamint Pásztor József szakmai tanácsadót köszöntötte a klub részéről Kozma János és Szikszai László.

A hazai játékosok Mikló révén gyors góllal kedveskedtek ajándék gyanánt és a folytatásban is egykapuztak jószerivel, csak félórányi játék után engedtek a nyomásból, de akkorra már Zádori jóvoltából kettővel vezettek. Ő jegyezte a harmadik találatot a félidő finisében és a bevonulás előtt még Pintér is betalált.

A szünet után is mindkét csapat nyíltan támadott, mintha a játékosokat elkapta volna a harci gőz a védekezés rovására. Ennek természetesen a nézők örülhettek a legjobban, akik választékos gólokat láthattak. Bár végig a lilák-fehérek domináltak, ekkor már a gyarmatiaknak is voltak momentumaik és két alkalommal ők is betaláltak. Összességében a csabaiak sikere elvitathatatlan és megérdemelt.

Jó: Pintér, Bora, Zádori, Komáromi, Vólent, ill. Szabó B., Dlehány, Jónyer, Béres.

Csató Sándor: – A góloknak örülök, bár a kapott találatok miatt bosszús vagyok. Szerettük volna az elmúlt heti kisiklást helyrehozni, ami a mai mérkőzésen összejött. Sok gólt szereztünk egy becsülettel küzdő ellenféllel szemben, de azért akadtak olyan tanulságok, amiket a jövőben orvosolni kell.

Boros Tibor: – A végeredmény hűen tükrözi a két csapat lehetőségei között meglévő különbséget. Nehezen értelmezhető volt számomra, hogy a súlyos vereség ellenére többen kimondottan jól játszottak, páran viszont a kötelező minimumot sem tudták hozni.