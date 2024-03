Belekezdett a Vasas, amely a 4. percben már 3–1-re vezetett. A csabaiaknak kellett néhány perc, mire felvették a mérkőzés ritmusát és a 8. percben sikerült kiegyenlíteniük. A hazaiak hét percig gólképtelenek voltak, két büntetőt is elhibáztak, de a lila-fehérek sem remekeltek és négy perc kellett, mire újra betaláltak Balog Judit kapujába. Szondi Zsófia gólja előtt Rác Sándor 4–3-as hazai vezetésnél élt az időkérés lehetőségével. A 11. perctől felváltva estek a gólok, de mindig a Vasasnál volt az előny, a Csabának pedig csak az egyenlítésre futotta. A 17. percben aztán Gyimesi Kitti első találatával először vezetett a lila-fehér mezes vendégegyüttes. A következő etapban az Előre vezetett egy góllal és a piros-kékek futottak az eredmény után, de rendre egalizáltak. Sokat cserélt mindkét edző, Konkoly Csaba a kapuban is változtatott, együttese pedig egy 3–0-s sorozattal hosszú idő elteltével birtokolhatott ismét kétgólos előnyt. Még az is belefért, hogy Győrfi Dóra csapata harmadik hétméteresét is elhibázza, pontosabban Pásztor Bettina hárítsa. A 26. percben a csabaiak trénere a második idejét is kikérte. Mayer Szabina találatával zárkózott a Békéscsaba, ellenfele pedig újabb hosszú percekig maradt gólképtelen, Konkoly Csaba 15–14-nél időt is kért. Nyolc másodperccel a dudaszó előtt Mayer újra becsapta a hazaiak hálóőrét, így döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok.

Vasas-góllal kezdődött a második félidő, de aztán három percen belül fordított a Békéscsaba. Egy 3–1-es szériával ismét a piros-kékek kormányozták magukat kedvezőbb helyzetbe, és sikerül kétgólos előnyre szert tenniük. A csabaiak ezt a hátrányt is lefaragták, de Mihály Petráék ismét megléptek. A vendégeknél Bencsik Bojána volt a 11. játékos, aki betalált a Vasas kapujába, de ez a gól is csak arra volt elég, hogy nyílt maradjon a mérkőzés. A mérkőzés kimenetele szempontjából fontos momentum volt, hogy Borbély Márta második hetesét már védte a hazaiak kapusa. Rendkívül izgalmak közepette zajlott a mérkőzés hajrája is: a harmadik csabai büntetőt Román Dorina kíméletlenül belőtte, mire az 54. percben 24–23-nál a hazaiak edzője időt kért. Csapata ezután megrázta magát és a meccs során először három gólos különbséget harcolt ki. Hiába szépített újra és újra az Előre, a Vasasnak mindig volt válasza.

A békéscsabaiak a pontszerzés reményében utaztak a fővárosba, ám ez elmaradt, mert a fontos pillanatokban rossz döntéseket hoztak.

Rác Sándor: – Jó mérkőzést vívtunk a Vasassal, többször voltunk előnyben is, ám az utolsó tíz percben hétméterest és ziccereket hibáztunk, a gyors Vasas-játékosok pedig belőtték a helyzeteiket.

Vasas SC–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 28–25 (15–15)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Budapest, 350 néző. V.: Andorka, Hucker. Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G. 1, Török F. 2, Román 2 (1), Bencsik B. 1, Gyimesi 2, Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), Özmedir 3, Mayer 5, Zagar 4, Borbély 1 (1), Aranyi, Kukely K. 2, Bencsik-Giricz. Vezetőedző: Rác Sándor. A Vasas legjobb dobói: Győrfi 6, Szilovics 5, Mihály 4.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/0, ill. 3/2.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–1. 11. p.: 4–3. 17. p.: 7–8. 22. p.: 12–13. 26. p.: 15–13. 38. p.: 17–18. 44. p.: 21–19. 49. p.: 23–22. 55. p: 26–23.