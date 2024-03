Zengő Alföld Orosházi KA–Pécsi TE-PEAC 26–26 (14–15)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: dr. Csuka Pál, Kocsis Olivér.

Orosháza: Bálint – Ludvig, Vörös 3, ZAVACZKI 6, Ács, KENYERES 8, Leczkési. Csere: Reszegi (kapus), Mikula, Péter, Petri, Kostyó, Jáhn 1, Baráth 6 (4), Bedron 1, Rácz 1. Edző: Morva Zoltán. A Pécs legjobb góldobói: Kovács L. 5, Jarjabka 4, Mentes 4.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3.

Az orosháziak védőmunkája bizonyos időszakokban osztályon felüli volt. Fotó: Bohus Krisztián

Az orosházi együttest Zavaczki Boglárka találatai lendítették játékba, akitől azután Kenyeres Barbara vette át a gólgyártást, a lehetőségeiket azonban behatárolta, hogy a társak közül nem akadtak követőik. A pécsiek agilisan kézilabdáztak, nem csak tartották a lépést, de a 10. perctől rendre náluk volt az egy-két találatnyi előny. Ezt Morva Zoltán sem nézte jó szemmel, és a 19. minutában 10–12-es állásnál magához rendelte a csapatát. A tanácsai nyitott fülekre találtak. Bálint Anna kapuja majd 9 percen át érintetlen maradt, de mivel a támadójátékba sok hiba becsúszott, ezért csak egyenlíteni tudtak a tanítványok és a szünetig maradt a fej-fej melletti küzdelem. A folytatás a pécsiek számára alakult eredményesebben, akik egy ötös sorozattal a 37. percre a legnagyobb előnyt harcolták ki 15–21-es állásnál. A krónikus orosházi gólínség nem akart szűnni, így a 42. minutában 16–23-nál reménytelen küldetésnek tűnt a mérkőzés. Baráth Berta sikeres hétmétereseivel három gólnyit sikerült ledolgozni a félidő felét átlépve. Érkezett is a pécsi time out, ami után állandósult a 4-5 gólnyi vendégelőny. Még a 49. percben is 21–26 állt az eredményjelzőn, amikor Kenyeres Barbaráék megnyitották a nagy hajrát. A kapuban Bálint Anna a legjobbkor védett bravúrral, már nem is kapott több gól, a társai ellenben zsinórban ötöt szereztek, ezzel legalább egy pontot kimentettek.

Morva Zoltán: – Az első félidőben azt kaptuk az ellenféltől, amit vártunk, talán a gyengébb kapusteljesítmény miatt nem vezettünk. Sajnos az már látszik, hogy bármit teszünk, bárhogy forgatjuk a csapatot a második félidőt pocsékul kezdjük. Most is így volt, de amilyen teljesítményt nyújtottak a lányok az utolsó tizenkét percben, az előtt le a kalappal. Sajnos gödörben vagyunk. Tudtuk, hogy lesznek hullámvölgyek, de arra nem számítottam, hogy ez ilyen hosszú lesz. Összességében nyertünk egy pontot.