Gyulai Amazonok–Arany Bácska Egyesület 2–1 (2–0)

NB II.-es női mérkőzés. Gyula, 60 néző. Vezette: Gargya.

Gyula: Kovács V. – Kurta, Szappanos, Lovas, Kajári, Czirók (Kurai), Mezei, Nagy K., Molnár Á. (Szűcs), Komlósi (Pintye), Bordás (Danics). Edző: Molnár Zoltánné.

Gólszerző: Pintye (22.), Nagy K. (38.), ill. Mocsári (68.).

A mezőnyben többet kezdeményező fiatal hazai együttes a félidő közepén törte fel először sikerrel a zártan védekező ellenfelét, majd nem sokkal a szünet előtt is megtette. A térfélcserét követően is gyulai lábakon vándorolt többet a labda, de a látogatók jól állták az útjukat, sőt egy kontra akció végén szorossá tették az eredményt. Ennél közelebb azonban nem jutottak, így is biztos helyi siker született.

Molnár Zoltánné: – Idény eleji játékot mutattunk, sajnos magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Újabb sérült játékosunk van, nem tudom, mi ér még bennünket idén. Próbálunk a következő hétvégén játékban javítani.

A bajnokság állása 12 forduló után: 1. Újpest FC 33 pont, 2. Bp. Honvéd 33, 3. Eger 26, 4. Nyíregyháza 25, 5. Gyula 21, 6. Hatvan 20, 7. Lőrinci 18, 8. Arany Bácska 10, 9. Kazincbarcika 10, 10. Szolnok 7, 11. BVSC 6, 12. SKSE 3.