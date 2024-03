Az újonc fiúknál százketten léptek pástra. Borka Hunor Dániel a 16 között az MTK-s Bacsó Dánielt, a negyeddöntőben a vasasos Bene Dénest, majd az előddöntőben a honvédos Botzheim Ádámot is egyformán 15:12-re győzte le. A döntőben román ellenfelét is nagy csatára késztette és végül egy tus döntött. Borka a serdülőknél is elindult, ahol a 10. helyen zárt.

További kondorosi eredmények. Újonc: 26. Pintér Dominik Zerind, 51. Sánta Gergely Dániel. Serdülő: 19. Zsarnai Levente Ákos, 61. Pintér Dominik Zerind.

A békéscsabai Alföld Vívó Akadémia 13 versenyzővel képviseltette magát. A fiúknál a törpici, gyermek, újonc, valamint serdülő korosztályú versenyzőknek a legjobb 32 jelentette a végállomást.

A lányoknál törpici korosztályban jó vívással két versenyző is a mezőny elején végzett. Diaz-Csarnai Liliána a 16., míg Rácz Emma a 17. helyet szerezte meg. A hétvége legjobb eredményét a serdülő korú Pataki Anna 7. helyezése jelentette, aki a 8 közé jutásért a szolnoki Orbán Borka 15:11-re győzte le. Az elődöntőbe jutásban az újpesti Papp-Szilágyi Luca akadályozta meg (8:15).

Az Alföld Vívó Akadémia eredményei. Fiúk. Serdülő (82 induló): 28. Csarnai Roland, 39. Kovács Benedek, 60. Kollár Milán, 72. Tímár Tas, 79. Fári Bence. Újonc (101): 27. Benkő Benedek, 29. Tímár Tas, 33. Fári Bence, 61. Bjelik-Lantos Botond, 62. Gonda Péter, 88. Tolnai Péter. Gyermek (92): 28. Gonda Péter, 34. Benkő Benedek, 49. Tolnai Péter. Törpici (71): 38. Privóczki Zsombor. Leányok. Serdülő (85): 7. Pataki Anna. Törpici leány (40): 16. Diaz-Csarnai Liliána, 17. Rácz Emma.