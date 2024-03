Szeghalmi FC–Gyulai TFC 0–4 (0–1)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szeghalom, 200 néző. Vezette: Bakos József.

Szeghalom: Oláh Z. – Tatár, Oláh A., Zsömbörgi (Cserna D.), Kiss L. (Tófalvi), Szász, Takács, Darányi (Marton), Vágási, Mészáros (Vincze), Jánovszki (Csikós). Edző: Oláh Ferenc.

Gyula: Szabó M. – Dajcs, Nagy S., Kukla, Katona (Zabari), Szabó P. (Zsilák), Babinyecz, Borbély Zs., Trescsula (Szabó V.), Varga T., Tanner (Bojtos). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Katona (24.), Szabó V. (58.), Bojtos (68., 91.).

Oláh Ferenc: – Sajnálom a gólkülönbséget, két gólt gyulai kontrából kaptunk, amire pedig készültünk. Ha a támadó harmadban pontosabbak vagyunk, szerezhettünk volna mi is gólokat. A lehetőségeinkhez képest felvállaltuk a futballt, a labdakihozatalnál és mezőnyben is, most ennyire futotta.

Nyéki Boldizsár, a Gyulai TFC asszisztensedzője: – Végig uraltuk a mérkőzést, kiváló hozzáállással, jó ritmusban járattuk a labdát és sok lehetőséget dolgoztunk ki. A jól küzdő hazai csapat ellen reális eredmény született. Jobbulást kívánunk vezetőedzőnknek!

Kiss Lajos

Mezőhegyesi SE–Nagyszénás SE 2–2 (1–1)

Mezőhegyes, 100 néző. Vezette: Barta Tibor.

Mezőhegyes: Varga P. – Papp M., Jámbor, Varga T., Zsilák (Czene Z.), Balogh D., Karancsi, Isaszegi M., Rotár (Czene P.), Isaszegi B., Oszlács (Faragó). Edző: Ács Levente.

Nagyszénás: Lévai – Godár, Lugasi M., Kovács L. (Kálmán), Gazsi (Nagy M.), Sebők, Nagy Sz., Szlovák, Libor, Kukovecz, Márk. Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Oszlács (30.), Balogh D. (57.), ill. Nagy M. (40.), Godár (75.).

Ács Levente: – Kevés játék, nagy küzdelem jellemezte a találkozót. Egyik csapat sem volt jobb a másiknál, így a döntetlen igazságos.

Kvasznovszky József: – Egyenlő erők küzdelmében, igazságos eredmény született. Jó játékvezetés.

Perlaki János

Szarvasi FC–Jamina SE 4–0 (2–0)

Szarvas, 200 néző. Vezette: Telek András.

Szarvas: Köteles – Endrefalvi (Truczka), Máté (Zahorán), Zima, Palik, Furár, Magyar (Csányi), Barna, Marik (Bány), Pilán M., Simon R. (Polonszki). Edző: Sajben Gábor.

Jamina: Démusz – Dankó, Leszkó, Kovács I., Lipták-Pikó, Osztódi (Erdélyi), Simon D. (Vig), Ökrös, Bogár, Bencsik, Szaszák (Fábián). Edző: Varga Péter.

Gólszerző: Endrefalvi (40.), Furár (44., 58.), Simon D. (48. – öngól).

Sajben Gábor: – Nehezen törtük fel az ellenfél védekezését, de időnként jó ritmusban játszva, megérdemelten nyertünk egy sportszerű jaminai csapat ellen.

Bencsik Csaba, a Jamina SE csapatkapitánya: – Gratulálunk a Szarvas győzelméhez! Tudtuk, hogy ez és a jövő heti meccs nehéz lesz. Lehet, hogy jövőre mi is szeretnénk kispályázni.

Rohony Gábor

Orosházi MTK-ULE–Medgyesbodzás SE 3–0 (1–0)

Orosháza, 220 néző. Vezette: Darius (Leah (román).

Orosháza: Marunák – Buzai, Szabó Á., Kasuba (Harangozó), Juhász, Burai (Bánki-Horváth), Babolek, Papp M. (Rau), Darida, Bónus (Halász), Miszlai (Janicsek). Edző: Bordás Dániel, Huszár Gergő.

Medgyesbodzás: Véha – Mazán, Túri (Novák), Nagy L., Varga V. (Lakatos), Dunai, Serbán, Bozsó (Kocsis Bá.), Zsuzsa, Kurta (Varga Z.), Szabó Sz. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Szabó Á. (33.), Miszlai (61.), Juhász (64.).

Bordás Dániel: – Nem jöttek olyan ütemben a gólok, mint egy hete. A párharcokat megnyertük, a helyzetkihasználásunk volt gyengébb. Gratulálok a csapatnak, maximálisan elégedett vagyok! Sok sikert kívánok a felnőtt csapatban a ma debütált, 16 éves Bánki-Horváth Gergelynek!

Mazán Zoltán: – Az első félidőben maximálisan elégedett voltam a csapattal, jól védekeztünk, remek kontrákat vezettünk. Szünet után fejben és fizikálisan is elfáradtunk. Kilencven percet nem lehet folyamatos presszinget és a hatvan beadást kivédekezni. Tisztességes eredményt értünk el, gratulálok az Orosházának is.

Betkó Tamás

Mesterlövészek

20 gólos: Tanner Gergő (Gyula)

16 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza)

14 gólos: Furár Róbert (Szarvas), Isaszegi Máté (Mezőhegyes)

13 gólos: Miszlai László (Orosháza)

10 gólos: Hanea Márkó (Gyomaendrőd), Ökrös Dávid (Jamina SE)

9 gólos: Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás), Varga József-Dominik (Gyula)

8 gólos: Bojtos Tamás (Gyula)