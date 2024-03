Az európai szövetség (CEV) beszámolója szerint mindkét nem válogatottjait hét hármas csoportba sorsolták, melyből a csoportelsők, illetve az öt legjobb második helyezett jut ki a 24 csapatos kontinenstornára.

A válogatott formában röplabdázó békéscsabai Pintér Andrea várhatóan ott lesz az Eb-selejtezőkre készülő nemezeti csapatban

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A CEV azt már korábban közölte, hogy a férfiaknál Románia és Bulgária is társházigazda lesz, de a további két rendezőt a későbbiekben jelenti be. A magyarok a selejtező A csoportjába kerültek, augusztus 17-én vagy 18-án a dánokkal, 28-án vagy 29-én pedig a törökökkel találkoznak. A törökök elleni visszavágóra 2025. augusztus 9-én vagy 10-én, a dánokkal szembeni második meccsre pedig egy héttel később kerül sor.

A magyar férfi válogatott 2001 óta nem jutott ki az Eb-re.

A nőknél Törökország, Csehország és Svédország is otthont adhat az eseménynek, a negyedik helyszínt viszont még nem közölte a CEV. A magyarok a selejtező B csoportjában augusztus 17-én vagy 18-án a dánok, egy héttel később pedig a belgák ellen játszanak. Utóbbival a visszavágót 2025. augusztus 6-án, előbbivel pedig 9-én vagy 10-én játsszák.

A magyar női válogatott az elmúlt öt Európa-bajnokságra kijutott.

A nemzetközi versenynaptár átalakítása után a soron következő Eb 1958 óta az első lesz, amelyre páros évben kerül majd sor, ráadásul a kontinenstornák történetében ez lesz az első, amelynek győztese indulási jogot szerez a következő, ebben az esetben a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.