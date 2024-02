Békéscsabai KK–Veszprémi KK 101-98 (24-23, 27-30, 22-21, 28-24)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Domán, Drenyovszki, Marton-

Békéscsaba: SUCOV 22/12, VARGA Á. 26/6, VARGA Z. 14/6, Vodila 5, Hajdu 14/3. Csere: Balog G. 8/3, CVIJIN 12/3, Scherber, Vágvölgyi, Fábián. Edző: Vuk Pavlovics.

Veszprém: SZABÓ P. 16/6, Varga G. 15/15, Prodanovics 12/6, TAKÁCS 16/3, MOORE 33/6. Csere: Krkljes 6, Szeifert, Birkás. Edző: Geddes Alexander Liam.

Nikola Sucov személyében új hátvéd mutatkozott be a csabai együttesben. A 28 éves szerb irányító az első negyedben nyomban két triplával köszönt be, mellette Varga Ákos és a padról érkező Cvijin Patrik gondoskodott arról, hogy a hazaiak tarthassák a lépést a Marlon Moore vezette veszprémiekkel. A képzett amerikai erőcsatár bizonyos időszakokban a második negyedben is tarthatatlannak bizonyult, de az etap közepén egy 11 pontos rohammal a házigazdák addig nem tapasztalt előnyre tettek szert (44-37). Mindez azonban a szünet előtti percekben nem csak elfogyott, de át is fordult a vendégek javára.

A harmadik negyed Varga Ákos showját hozta, aki zsinórban 10 pontot dobott, később Balog Gábor is felnőtt mellé, így a hazaiak egyet faragni tudtak az ötpontos félidei hátrányból. Az utolsó 10 percet a csabaiak kezdték jobban, Sucov kosaraival 78-76-nál ismét náluk volt a lépéselőny. Innen pedig már ki sem engedték a kezükből az irányítást, amikor a látogatók egy támadásnyira felzárkóztak, mindig volt valaki, aki átlendítette a csapatot as holtponton.

Vuk Pavlovics: – Az első félidőben nagyon sok pont született, mindössze négy csapatfaultot ütöttünk két negyed alatt, ami jól mutatja a védekezésünk puhaságát. Az öltözőben megbeszéltük, hogy ez nem mehet így tovább. A támadójátékunk az egész meccsen rendben volt, mindenki érezte, hogy ha rendbe rakjuk a védekezést, akkor nyerhetünk. Nagyon köszönjük a szurkolóknak a segítséget, ott voltak hatodik emberként a pályán. Ez ugyanúgy az ő győzelmük, mint a miénk is.