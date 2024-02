Zengő Alföld Orosházi KA–Tempo KSE 22–26 (10–14)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Gulybán Olivér, Juhász Dániel.

Orosháza: Bálint – Ludvig, Vörös 3 (1), Ács 5, Kenyeres 2, Kovács V., Rácz 4. Csere: RESZEGI (kapus), Mikula, Zavaczki, Petri, Péter, Baráth 7 (3), Kostyó, Jáhn 1, Leczkési. Edző: Morva Zoltán. A Tempo KSE legjobb góldobói: Jurmann 6 (2), Nagy-Blazsek 5, Szalai-Szita 5.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 7/3.

Az orosházi lányok nagyon fogadkoztak, szerették volna feledtetni az egy héttel korábbi kellemetlen szegedi vereséget, és erre előzetesen az erős középcsapatnak számító fővárosi együttes jó alanynak tűnt.

Mindkét fél sok hibával kezdett, nehezen estek a gólok, 2–2-es állást követően azonban a vendégek találtak hamarabb magukra, zsinórban négyszer vették be az orosházi kaput. Morva Zoltán edző igyekezett nyugtatni játékosait, akik különösen a támadások kiépítésével álltak hadilábon. A félidő közepét átlépve volt egy ígéretes felzárkózási kísérletük, amikor Kenyeres lövésével 7–9-re kapaszkodtak fel. Azután viszont ismét technikai hibákkal és eladott labdákkal nehezítették a saját sorsukat, és több mint 6 percen át nem tudtak gólt szerezni. Ezt kihasználva a látogatók 8–14-re léptek el a 28. minutára. Ebből valamit sikerült kozmetikázni a szünetig, sőt a második félidő elején Baráth Berta góljával 12–14-re megközelítették az ellenfelet. Ám erre válasz is érkezett a fővárosiak részéről, akik stabilizálták a négygólos fórjukat. Baráth Berta egymaga próbálta kirángatni a kátyúból társait, de ő is túl sokat hibázott ahhoz, hogy sikerre vigye a felzárkózást. Ebben azért a vendégek extázisban védő kapusának, Gercsó Nórának is volt szerepe, aki a 47. percben a 13. sikeres védését mutatta be! A félidő közepét átlépve 15–20 állt az eredményjelzőn, ám Reszegi Eszter kapuba állítása jó húzásnak bizonyult. Két hétméterest hárított hamarjában, ezzel pedig a társaknak is visszaadhatta volna az önbizalmat, csakhogy a többieknek ezen a napon nem ment ilyen jól, így azután háromnál közelebb már nem is tudtak kerülni ellenfelükhöz, a sok hibának pedig fájóan sima vereség lett a vége!

Morva Zoltán: – Ennyi technikai hibával és rontott lövéssel nem lehet nyerni. Elfogytunk és elfáradtunk, néhány játékosomtól sokkal többet várok.