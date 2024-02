Több mint 5500-an sportolnak békéscsabai egyesületekben, az utánpótláskorúaktól a felnőttekig, és kiváló eredményeket érnek el – kezdte Szarvas Péter polgármester. Hozzátette, hogy pár éve feltérképezték az önkormányzati sportinfrastruktúra állapotát, és azt tapasztalták, hogy az elmúlt harminc évben kevés beavatkozás történt a területen, hogy kívánnivalót hagynak maguk után az állapotok, legyen szó az öltözőkről, a küzdőterekről, a parkolási vagy kerékpártárolási lehetőségekről. A városi közgyűlés tavaly 100 millió forintot biztosított egy több helyszínt érintő létesítményfejlesztési programra, a sportbizottság pedig felosztotta a forrást. A munkálatok most indultak el.

A helyszínek között van az atlétikai klub Vandháti úti öltözőépülete is, ahol festenek, nyílászárókat cserélnek, világítást korszerűsítenek, vizesblokkot újítanak fel többek között. A futófolyosó épületénél szintén várhatók munkálatok, többek között térköveznek és biciklitárolókat alakítanak ki. Ugyancsak megújul a Vandháti úton a súlyemelők öltözőépülete: többek között átalakítások várhatók az öltözőknél, emellett festenek, nyílászárókat cserélnek, világítást korszerűsítenek.

Teljeskörűen megújulnak a műfüves futballpályák a CsabaParkban, a Lencsési Általános Iskolában, Jaminában, Mezőmegyeren és a MÁV-sporttelepen. A Jamina SE Bessenyei utcai sporttelepénél a parkolási és kerékpártárolási lehetőségek javulnak, míg a MÁV-sporttelep környezetében szintén parkolókat alakítanak ki, rendbe teszik a kerítést, cserélik a nézőtéri székeket. Fényesen, a szabadtéri kondiparknál nemcsak újakra cserélik az elhasználódott elemeket, de bővítést is terveznek. Az Árpád fürdő esetében pedig az úszók és a vízilabdások számára eszközöket szereznek be, itt egyeztetnek a szakemberekkel, hogy mire van szükség pontosan.

Szarvas Péter: hiánypótló beruházás

Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy egy, az elmúlt évtizedeket tekintve egyedülálló, hiánypótló beruházást indított el a város a sportinfrastruktúra területén. Persze más szempontból voltak fejlesztések, megemlítette a városi sportcsarnok 1 milliárd forintos korszerűsítését a Modern Városok Program keretében; azt, hogy futópályákat, futóköröket építettek a CsabaParkban, a ligetben, a Tolnai utcában; azt, hogy bővítették a kerékpárutakat, ezek közül kiemelte a Wenckheim turista- és kerékpárutat, abban a projektben 20 kilométert építettek és újítottak fel. Hangsúlyozta azt is, hogy a szabadtéri kondiparkok egyre népszerűbbek a békéscsabaiak körében.

Varga Tamás alpolgármester emlékeztetett, hogy 2021-ben kezdődött el a sportinfrastruktúra-fejlesztési folyamat azzal, hogy feltérképezték a létesítmények állapotát és feltárták a megoldandó problémákat. Kiemelte, hogy az önkormányzat saját forrásból, 100 millió forintból hajt végre egy több elemből álló programot, amely érzékelhető javulást eredményez majd, és bízik benne, hogy közvetve a sportolók eredményessége is kedvezően hat. Az ifjúsági és sportbizottság elnöke, dr. Szigeti Béla azt mondta, hogy óriási volt a különbség a sportolók eredményessége, valamint a létesítmények állapota között, tehát ráfért a felújítás a sportinfrastruktúrára.

Czeglédi Katalin: óriási segítség

A sajtótájékoztatón Czeglédi Katalin, az atlétikai klub marketingvezetője kiemelte, hogy az átgondolt fejlesztés órási segítséget jelent a klub életében. Fontosnak ítélte, hogy vonzóvá tegyék a környezetet a sportolók számára. Egy 30 éves álom valósul meg azzal, hogy korszerűsítik az öltözőépületet, és hozzátette, hogy a futófolyosónál is komfortosabbá válnak a körülmények.

Bökfi János: nagy szükség volt a fejlesztésre

Bökfi János, a súlyemelő egyesület elnöke is megerősítette, hogy nagy szükség volt a fejlesztésre. Elmondta: 1984-ben, amikor épült az épület, szó nem volt női súlyemelőkről, csak férfiakról, ami érzékelhető az öltözőknél. Szerinte az, aki az öltözőben jól érzi magát, az edzőteremben is jól érzi majd; és most európai, nyugodt munkára lehetőséget adó körülményeket teremtenek.