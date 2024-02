Súlyemelés 56 perce

Tízből kilenc csabai emelő a dobogó tetején a felmérőn

Az év első versenye mindig hangsúlyos a súlyemelőknél, hiszen ekkor már a sportoló és az edző is képet kap arról, hogy milyen is volt az alapozás, az időzítés. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-nél a jelek szerint mindez csaknem tökéletesre sikerült, mivel a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegye Kupa minősítő versenyen a tíz viharsarki indulóból kilenc győzött, egy emelő pedig ezüstérmet érő gyakorlatokat mutatott be.

Bökfi János, a békéscsabai klub edzője úgy látta, hogy az alapozás és az időzítés is nagyon jól sikerült. Forrás: Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE – Mindenki rá tudott tenni az előző évi eredményéhez – summázta a felmérőt. Az ifjúsági lányoknál Garamvölgyi Kasszandra az 55 kg-os súlycsoportban öt remek gyakorlattal (szakítás: 57; lökés: 76; összetett: 136 kg) győzött. A 81 kg-os Szabadi Luca szakításban 51, lökésben 72, összetettben 123 kg-ot produkált és az öt jó gyakorlata ugyancsak első helyet ért. A harmadik lány, Mórocz Noémi a +81 kg-os súlycsoportban próbálkozott (szakítás: 67; lökés: 81 kg; összetett: 148 kg) és csak ismételhetjük önmagunkat, Noémi minden gyakorlata tökéletesen sikerült, így az ő nyakába is aranymedál került. A serdülő fiúknál Gulyás Milán (81 kg) 110 kg-al országos csúcsszakításig jutott, amit azonban csak kiemelt versenyen, vagy országos bajnokságon lehet hitelesíteni. A szintén győztes Milán lökésben 134 kg-ot jegyzett, összetettben 244 kg-os eredményével, öt jó gyakorlatával a verseny abszolút legjobb serdülője lett. A 89 kg-os Mórocz Nándor is első lett a kategóriájában, a szakítása 60, lökésben 75 kg-ig tudott elmenni, így az összetett eredménye 130 kg lett. Egy korosztállyal feljebb, az ifjúságiaknál mindkét Fekécs testvér, Noel (61 kg) és Gergő (67 kg) is a súlycsoportja legjobbja lett. Noel (szakítás: 76; lökés: 106 kg; összetett: 182 kg) öt jó gyakorlata nagy egyéni csúcs, Gergő (szakítás: 97; lökés: 125; összetett: 222 kg) a válogatottság érdekében lefogyasztott a 73 kg-os súlycsoportból és öt sikeres gyakorlattal nemzetközi szintet teljesített. A harmadik csabai ifista, Demó András a 73 kg-ban (szakítás: 75; lökés: 83; összetett: 158 kg) ezüstéremnek örülhetett. A junioroknál Nagy Zsolt a 96 kg-osoknál emelt, szakításban 125 és lökésben 150 kg-ot emelt, így a 275 kg-os összetett eredménye junior elsőosztályú szint, amivel stabil tagja a junior válogatott keretnek. A szintén győztes Mórocz Sándor a masters 102 kg-ban lépett pódiumra (szakítás: 102; lökés: 118; összetett: 220 kg), aki nagyon jó formát mutat az áprilisi masters országos bajnokság előtt.

