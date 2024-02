A békéscsabaiak a napokban igazolt két játékost, a horvát Andela Zagart és a török, de svéd állampolgársággal is rendelkező Kücükyldiz Özdemir Fatost is benevezték a mérkőzésre. Herczeg Tamás országggyűlési képviselő, Paláncz György klubelnök és Fülöp Csaba gazdasági vezető egy-egy csokor virággal köszöntötte az új játékosokat.

Nagyot harcolva aratott diadalt a Békéscsabai Előre NKSE

Fotó: Kiss Zoltán

A 4. percig kellett várni az első békéscsabai gólra, amit Román Dorina szerzett, előtte azonban két labdát is elszórtak a lila-fehérek. Az első hétméterest a csabaiak egyik újonca, Özdemir lőhette, ám ejtését megfogta a fehérvári kapus. Néhány perccel később azonban már megmutatott valamit valós tudásából a Németországból igazolt játékos, amikor egy betörés után szép gólt lőtt. Azért a fehérváriakon is érződött a nagy tét, mert ők is többször elbizonytalanodtak. A török második góljával először vezetett a Békéscsaba, majd Borbély sikeres hetese után már kettővel, a 15. percben Horváth Roland ki is hívta magához a játékosait, miközben a kapuba behozta Tóth Nikolettet, aki rögtön bemutatott egy bravúrt.

A hazai oldalon ugyanakkor Pásztor Bettina kapta el a fonalat, több lövést is megfogott. Nem volt magas színvonalú a mérkőzés, ám annál nagyobb volt a csata. A 25. percre elfogyott a csabai előny, 9–9-nél Rác Sándor időt kért. A hajrában visszavette a vezetést és ellépett három góllal a Fehérvár, ebből a liláknak egyet sikerült lefaragni a szünetig.

A Csabának nem egészen három perc kellett, hogy eltüntesse a vendégek előnyét, mi több, vezessen. A hetesek értékesítésével viszont bajban voltak a lilák, a török saját második, csapata harmadik büntetőjét rontotta el. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a védekezés mindkét oldalon nagyon szigorú, kemény volt. A második félidőben Rác Sándor pályára küldte a horvát légióst, Andela Zagart is, aki meglehetősen bátortalanul játszott, de aztán megtört a jég, és rövid időn belül kétszer is bevette (és később szenzációs labdákat osztogatott) az addig bravúrt-bravúrra halmozó Tóth Nikolett kapuját, amivel újra a lilák kerültek jobb helyzetbe. A 44. percben 18–17-es hazai vezetésnél Horváth Roland ki is kérte az idejét.

A 45. percben a fehérváriak fiatal szélsője, Bojtos Beáta rosszul fogott talajt, ölben kellett levinni a pályáról. Lendületbe jött a Békéscsaba, és a félidő közepén először tudott négy góllal vezetni, a vendégek trénere ismét időt kért. Őrült kapkodás, parázs hangulat jellemezte ezt az időszakot, és időnként egy-egy érdekes játékvezetői ítélet is borzolta a hazai szurkolók idegeit. A Fehérvár üldözőbe vette a a csabaiakat és négy perc alatt egy gólra feljött. Pásztor Bettina nagy védésekkel segítette együttesét, csapata pedig tudott emelni a fordulatszámon és végül megérdemelten aratott roppant értékes diadalt.

Rác Sándor: – Igyekeztünk nagyon felkészülni erre a mérkőzésre. A két új játékos sokat hozott a mai napon. Az első félidőben Kücükyldiz Özdemir Fatos sokat mutatott, a fiatal Andela Zagar is szép dolgokat mutatott be. A leginkább azonban a kapusunkat, Pásztor Bettinát dicsérhetem, mert amikor ő jó napot fog ki, akkor nyerünk.

Horváth Roland: – Amit eddig jól csináltunk a második félidőben, azt most nem. A lányok szépen abszolválták az elmúlt mérkőzéseket és talán azt gondolják, hogy tudnak kézilabdázni, de még nem. Százszázalékos ziccerek sokaságát hagytuk ki, ezek mind olyan dolgok, amelyek egy ilyen mérkőzésen nem férnek bele. Tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a Békéscsaba az élétéért küzd.

Tappe-Békéscsabai ENKSE–Alba Fehérvár KC 29–24 (11–13)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 700 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Békéscsaba: PÁSZTOR B. – Horváth G. 1, Aranyi 2, Gyimesi, BENCSIK B. 4, ROMÁN 2, Szondi 2. Csere: Szabó D. (kapus), ÖZDEMIR 7 (1), Mayer 1, Borbély 1 (1), TÖRÖK F. 3, ZAGAR 4, Kukely K. 2. Vezetőedző: Rác Sándor.

Székesfehérvár: Kubina – Zrnic 2, Afentaler, Szabó K. 3 (3), KÖVÉR 4, Utasi 5, Takó 2. Csere: TÓTH NIKOLETT 1, Orbán (kapusok), Sulyok, SZMBATJAN 7 (1), Bojtos, Dubán, Kocsis B.. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 6/2, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 1–2. 15. p.: 6–4. 20. p.: 8–7. 28. p.: 10–12. 33. p.: 14–13. 39. p.: 16–17. 46. p.: 21–17. 50. p.: 21–20. 56. p.: 27–22.