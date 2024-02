Az erőviszonyokat figyelembe véve a legutóbbi két ellenfél, a Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen senki nem várta el a békéscsabai csapattól, hogy győzzön, ám pénteken egy olyan gárdával néznek farkasszemet Román Dorináék, amelyiket ellen ha törik, ha szakad, be kell gyűjteni a két pontot. Mivel a NEKA a hétvégén a papírforma szerint simán legyőzte az újonc Kozármislenyt, így a lila-fehérek visszacsúsztak a 13., kieső pozícióba. Hogy innen mihamarabb esély kínálkozzon az elmozdulásra, nyerniük kell.

Az őszi dicsőséges székesfehérvári mérkőzés óta nagyon más utat járt be a két együttes, hiszen amíg a csabaiak csak öt pontot gyűjtöttek be, addig a Fehérvár a legutóbbi tizenegy összecsapásából mindössze négy mérkőzésen kapott csak ki. És ugyan az első győzelmükig egészen a 7. fordulóig kellett várniuk, amikor is 11 találattal kiütötték a Kozármislenyt, azóta viszont igencsak összeállt Horváth Roland csapata, akik a 12 begyűjtött pontjukkal jelenleg a 8. pozíciót foglalják el a tabellán.

A bajnokság első szakaszát egy kétgólos idegenbeli sikerrel zárták a Vasas otthonában, ellenben a legutóbbi kirándulásuk 39–27-es vereségbe torkollott, igaz az ellenfél a Debrecen volt. Az előző fordulóban pedig ismét hazai környezetben léptek pályára a Dunaújvárosi Kohász KA ellen, és óriási csatában egy találattal le is győzték a vármegyei riválisukat. A terheket egyébként nagyon szépen elosztják a csapaton belül, és ez a góllövésre is vonatkozik, hiszen a pontvadászat legjobb húsz gólvágója között három albást is találunk, közülük is a 71 találattal jelenleg hatodik legjobb Utasi Linda emelhető ki leginkább.

A Békéscsaba ezzel szemben ebben a naptári évben még csak egyszer ünnepelhetett győzelmet, méghozzá a januári Kozármisleny elleni háromgólos siker alkalmával. Persze az elmúlt két fordulóban a két gigásszal kellett megvívnia a liláknak, és ahogy a Győr a Viharsarokban, úgy legutóbb a Ferencváros is hazai pályán magabiztos sikerrel tudta le az Előre NKSE elleni mérkőzését.

Az elmúlt években kialakult hagyomány alapján most is ki-ki csatára van kilátás. A felek békéscsabai mérkőzésének statisztikája teljesen kiegyenlített, ugyanis pont 50-50 százalék a két gárda győzelmi rátája. Ennek megfelelően az előző idényben is kiegyenlített képet mutat a mérleg hiszen Székesfehérváron a lilák nyertek 30–25-re pont egy évvel ezelőtt, míg a legutóbbi viharsarki összecsapáson a Fehérvár diadalmaskodott 25–23-ra. Szeptemberben meg ugye a Csaba nyert 35–31-re.

A viharsarki együttese létszáma az elmúlt egy hónapban három átlövővel is kevesebb lett, mert Termány Rita után a montenegrói Tamara Jovicsevics is távozott a klubtól, míg legeredményesebb játékos, Marija Lanistanin sérülés miatt dőlt ki a sorból. Az átlövők hiányát enyhítendő, a klub a napokban a francia Metztől leigazolta a 19 éves, 194 centiméter magas horvát jobbátlövőt, Andela Zagart, akit minden bizonnyal be is dob a mély vízbe Rác Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.

A csapatok pénteken 18 órai kezdettek ütköznek meg ismét, a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban sorra kerülő párharc két tapasztalt játékvezetője a Hargitai Gábor, Markó Gábor duó lesz.

Archív fotó: Bencsik Ádám

Román Dorináékra irgalmatlanul nehéz feladat vár a Fehérvár ellen