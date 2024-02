A hétvégi hetedik játéknap vérbeli rangadót is tartogatott. A címvédő Korona Biliárd Klub az A-jelű mezőnyt egészen eddig vezető berényi Szikora BK-t verték, ezzel a két együttes helyet cserélt az élen.

Eredmények

A csoport, 7. forduló:

Dobozi BK–Klub 120 Titánok 6:2

Kiss János, Dobozi BK: – A hazai csapat jó játékkal biztos győzelmet aratott a vendégek felett.

Seres Péter, Klub 120 Orosháza Titánok: – A dobozi asztal sajátosságaival nem tudtunk azonosulni.

Korona BK–Agrimill-Szikora 6:2

Bíró Imre, Korona BK: – Úgy gondolom, hogy meggyőző fölénnyel nyertük a rangadót.

Harmati László, Berényi BK: – Gratulálok a gyomaendrődi csapatnak, el kell ismerni, hogy ma jobb volt. Talán, ha a nyitó staféta – melyben igen komoly sanszunk volt – megvan, akkor más az egész mérkőzés hangulata. Így a végén csak a szépítésre futotta az erőnkből. Találkozunk a Final Fourban!

Tigris Cápák–DABE II. 2:6

Kállai József, Tigris Cápák: – Nem vagyunk rossz formában, ezért reménykedtünk a pontszerzésben, de sajnos nem jött össze. Nüanszokon múlott, Kovács Laci bácsi például szoros döntőben bukott, Tóth Laci pedig kétszer is száztizenkilencig jutott!

Klein Tamás, DABE: – Hangulatos mérkőzések jellemezték a napot, ezek most nekünk kedveztek. Minden elismerésünk a csabaiaknak, akik vendéglátásból és küzdésből is jelesre vizsgáztak. További sok sikert kívánunk nekik!

Az állás: 1. Korona BK 12 pont (43:13), 2. Agrimill-Szikora BK 12 (39:17), 3. Dobozi BK 8 (30:26), 4. Klub 120 Titánok 4 (24:32), 5. DABE II. 4 (20:36), 6. Tigris Cápák 2 (12:44).

A B-jelű hatosban továbbra is veretlenül menetel az orosházi Klub 120 BE együttese, amelynek az útja máris simának tűnik a négyes döntőig. Mögötte viszont három együttes között is zajlik külön verseny a másik finálés helyért.

B csoport, 7. forduló:

Tótkomlósi BK I.–Klub 120 BE Orosháza 2:6

Szekeres Lajos, Tótkomlósi BK: – Az orosházi csapat kiváló játékkal aratott megérdemelt győzelmet. A mi csapatunkból csak két játékost tudnék kiemelni, akiknek a játékával elégedettek lehettünk, Arató Tibort és Bedron Csabát. Gratulálunk a győzteseknek!

Csete Béla, Klub 120 BE Orosháza: – Remek hangulatú mérkőzéseken győztünk a vendégszerető házigazdák ellen. Külön kiemelnem a csapatunk egységét!

DABE I.–Szeghalmi Safi BK 5:3

Vígh Szabolcs, DABE: – Nagyon nehéz meccsre számítottunk, de sikerült nyerni. A staféta játék után sikerült javítanunk, így kisebb-nagyobb szerencsével négy egyéni meccset is be tudtuk húzni.

Sáfián György, Szeghalmi Safi BK: – Tipikusan az a meccs volt, amit akár hat-kettőre is megnyerhettünk volna, de most egy kicsit a hazaiak felé billent a szerencsekerék. Gratulálunk a győzelmükhöz! Érdekes és izgalmas három forduló van még hátra…

Csabai BK Taroló–Pöröly Cápák 5:3

Turi József, Csabai BK Taroló: – A stafétát az első perctől uralva nyertük jelentős előnnyel. Az egyéniket zsinórban hoztuk négy-nulláig, azután pedig az egyik páros sikerével alakult ki a végeredmény. Jó hangulatú baráti összecsapás volt, finom ételekkel a végén.

Kocsondi Tibor, Pöröly Cápák: – Gratulálok a hazai csapatnak az eredményhez! Nehéz lesz a bennmaradás kiharcolása.

Az állás: 1. Klub 120 BE Orosháza 13 pont (44:12), 2. Szeghalmi Safi BK 8 (31:25), 3. DABE I. 8 (30:26), 4. Csabai BK Taroló 8 (27:29), 5. Belvárosi Pöröly Cápák 3 (18:38), 6. Tótkomlósi BK I. 2 (18:38).