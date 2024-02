Az eseményt Vatai Gabriella ügyvezető igazgató és Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Akadémia elnöke mellett dr. Baji Balázs, a kezdeményezést támogató Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese is megtisztelte jelenlétével.

– Alapjaiban akarjuk megváltoztatni a magyar röplabdázást – mondta Vatai Gabriella, az MRSZ ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy sok-sok munkával, s a külföldi trendeket is figyelembe véve szeretne elmozdulni a minőségi fejlesztés irányába a sportág hazánkban. Mindemellett köszönetét fejezte ki a Nemzeti Sportügynökségnek, amiért nyitottak az MRSZ elnöksége által életre hívott módszertani központ szakmai támogatására. Bemutatott egy 600 oldalas, német nyelvű szakkönyvet is, amit a Röplabda Enciklopédiájának is neveznek, ennek nemrég elkészült a magyar verziója is, amit március 7-én Telkiben fognak bemutatni a szerző, Jimmy Czimek, a Kölni Egyetem professzorának társaságában.

Baji Balázs, az NSÜ vezérigazgató-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a röplabda egy nagyszerű látványcsapatsportág, ami az egész világon hatalmas népszerűségnek örvend. Ráadásul, a környékbeli országokban, mint például Szerbiában vagy Olaszországban nagyon magas szinten is művelik, s ebben a versenyben bizony Magyarországnak is fel kell zárkóznia. Az MRSZ kezdeményezését, a módszertani központ létrejöttét jelentős lépésnek nevezte, amely komoly fejlődést hozhat. Kiemelte Békéscsaba szerepét is, ahol hosszú ideje jelentős alkotómunka folyik, így nem véletlen, hogy – az MRSZ mellett – a módszertani központ koordinálásában is vezérszerep jut a csabaiaknak, akik infrastrukturálisan és eredmény szempontjából is a sportág hazai központjává váltak.

Végül Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Akadémia elnöke beszélt. A sportvezető elmondta, őszintén hisz és bízik abban, hogy a mai dátum fontos lesz az MRSZ életében és a sportág hazai történetében. Felelevenítette – a mai esemény sarokpontjait kutatva – a Békéscsabai Röplabda Akadémia létrejöttének történetét, amikor 2016-ban Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester bejelentették, hogy a hazai röplabdázást érdemesnek ítélte a kormány egy közel kétmilliárdos projekt megvalósítására Békéscsabán. Az álmuk pedig 2020-ban valósággá is vált és az akadémia megnyitása óta sokan csodájára járnak a – kontinensen, sőt világszerte is egyedülálló – létesítménynek, amely az elmúlt 3-4 évben az MRSZ-szel karöltve számos előremutató projektet vitt véghez.

A szakmai megújulást tekintve a békéscsabai sportvezető úgy fogalmazott, hogy a magyar röplabdában sem szabad a múltban élni, teret kell adni a fiatal, lendületes szakembereknek, akik ki akarnak törni a középszerűségből, s ebben teljes mellszélességgel szeretnék őket segíteni, s itt az ideje annak is, hogy egy szakmai rendszerváltást hajtsanak végre, a mennyiségiből pedig minőségi utánpótlás-nevelést hozzanak létre. Beszédének végén arra is kitért, hogy bár a Békéscsabai Röplabda Akadémia a központ, természetesen más helyszíneket is bevonnak a megvalósítási programba.

Egy nagy bejelentés is elhangzott a sajtótájékoztatón: a módszertani központ szervezésében március 7-én, Telkiben neves külföldi előadók részvételével rendezik majd meg a Nemzetközi Röplabda Specifikus Konferenciát.