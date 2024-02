A mostani alkalommal több, mint százötven résztvevő jött el, köztük romániai klubok, akik közt a temesváriak évek óta visszajáró vendégek. Magyarországról szinte az ország minden részéből érkeztek résztvevők, sokan régi barátként üdvözölték egymást.

Az elején a megszokott forgatagban próbáltak mérkőzéseket párosítani Gasparik Róbert és ifj. Gyarmati Imre mesterek, hogy lehetőleg mindenkinek jusson küzdő ellenfél. Gasparik Róbert nemzetközi bíróként Hricsovinyi Károllyal, a JALTE Energy Gym edzőjével és Rácz Antallal a mérkőzések vezetéséből is alaposan kivették a részüket. Az ökölvívó mérkőzésekből is szép számmal láthattak az érdeklődők, ezt a Surman Zoltán fiai, Zoltán és Áron vezényelték le. Gyakran hallatszott a szurkolás is, hiszen sokan kísérték el a ringbe szállókat. A földharcot, a grapplinget az egykori eredményes thai-boksz és MMA versenyző, Dolog György vezette, és zömében színvonalas edző mérkőzéseket láthattak a nézők.

Az ünnepélyes megnyitókor dr. Szigeti Béla, Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Shihan Gregor László VIII. DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke adta át a „Kiváló Harcművész” díjat Shihan Ifj. Gyarmati Imre V. DAN kyokushin karate mesternek.

Ezután két gyakorló ringben és két „ketrecben” folytak a mérkőzések. Akadtak nagyon magas színvonalú mérkőzések – ilyen volt a békéscsabai kick-box válogatott, Mármarosi Patrik küzdelme rutinos román ellenfelével –, s akadtak szép számmal lelkes kezdők is. A nagyobb tudásúak igyekeztek vigyázni gyengébb ellenfelükre, ami komoly sportszerűséget jelez. A küzdelmi nap elérte célját, a legtöbb részvevőnek jó gyakorlási lehetőséget jelentett.

A Békés Megyei Kempo Sportegyesület következő nagy rendezvénye Gyulán, március 16-án, a „Küzdelem Napja” ringes gála lesz.