Újabb felkészülési lehetőséget jelentett a díjugratóknak a a kecskeméti Airvent fedeles versenye, amely ezúttal is három napon át zajlott. Összesen 39 versenyszámban neveztek a lovasok. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára Halmágyi Dorka, Rácz-Diószegi Dávid és Szász Attila állhatott fel egy-egy versenyszámban. Két kategóriában is második lett Villás Lili, Szász Attila és Potocska Attila. A felsorolt hármas egy-egy harmadik helyet is elkönyvelhetett.

Felkészítő, 80-85 cm: 3. Potocska Attila (Potocska LSE) Sweetie n. l., 8. Dér Tibor (Kentaur LE) Friderika n. l. Felkészítő, 90 cm: 8. Dér Tibor Páholy Páty n. l. Nyitott, 100 cm: 7. Rácz-Diószegi Dávid (Békéscsabai SZI LSK) Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 110 cm: 4. Potocska Attila Mandula n. l. Kezdő lovas, 100 cm: 5. Rácz-Diószegi Dávid Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 105 cm: 1. Szász Attila (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Rádiháza-Narrante n. l., 5. Szász Attila Napóleon M n. l. 6 éves lovak, 110 cm: 7. Jován Richárd (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Chaccero n. l. Nyitott, 110 cm: 3. Szász Attila Napóleon M n. l., 8. Szász Attila (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Rádiháza-Narrante n. l. Nyitott, 125 cm: 7. Jován Richárd Kara n. l. Nyitott, 125 cm, fiatal lovas: 2. Villás Lili (Mezőhegyesi Ménes KH SE) T. B. Á. Cantona n. l. Nyitott, 13 5 cm: 6. Jován Richárd Cento-H n. l. Felkészítő, 90 cm: 2. Potocska Attila Sweetie n. l. Kezdő lovas, 100 cm: 4. Rácz-Diószegi Dávid Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 100 cm: 1. Rácz-Diószegi Dávid Chacco Blue Diamond n. l. Nyitott, 105 cm: 1. Halmágyi Dorka (Békéscsabai Nimród LE) Scotty n. l. Nyitott, 120 cm: 2. Potocska Attila Lady Mini n. l. 6 éves lovak, 110 cm: 2. Jován Richárd Chaccero n. l. Nyitott, 140 cm Jován Richárd Cento-H n. l. Nyitott, 130 cm: 3. Villás Lili T. B. Á. Cantona n. l.