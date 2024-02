Pontért, pontokért utazott a Swietelsky-Békéscsaba a címvédő Vasas Óbudához, hogy minél kedvezőbb helyzetből várhassa a rájátszást.

Mindez nem tűnt könnyű vállalkozásnak, annál inkább sem, mivel a hazaiak a hétközi CEV-kupa negyeddöntőben csalódást keltő vereséget szenvedtek.

Nyolc nyolcig volt szoros az első játszma, innentől kezdve az amerikai Taylor Bannister és a gambiai Fatoumatta Sillah bombáival hamar ellépett a Vasas. Tóth Gábornak előbb 10:8-nál, majd 14:10-nél kellett időt kérnie, de ezután sem nagyon tudták megfékezni a piros-kékek lendületét, mindössze csak annyira, hogy hatról négy pontra zárkózzanak fel. A végét aztán nagyon megnyomta a Vasas, négy egymást követő ponttal már nyolc volt közte, és a hazai együttes végül nagyon magabiztosan húzta be a játszmát.

A második szettet is a hazai csapat uralta, amely a pontgyáros Bannisternek köszönhetően korán lépéselőnybe került, 11:7-nél ismét jöhetett egy csabai időkérés. Ezután fel is zárkózott két pontra a vendég, de a hazaiak rátapostak a gázpedálra és elhúztak négy, majd hat ponttal. A csabaiaknak esélyük sem volt arra, hogy visszajöjjenek, így az óbudaiak 23 perc alatt ezt a játékot is biztosan nyerték.

A bajnoki címvédő a harmadik felvonás kezdetén is ellenállhatatlanul játszott, a csabaiaknak csupán egy-egy figyelemre méltó megmozdulása akadt, Tóth Gábornak 5:2-es hazai vezetésnél máris ki kellett kérnie az első idejét, majd 11:7-nél a másodikat is. A csabaiaknak ezután sikerült valamennyire összekapniuk magukat, és előbb Margarita Stepanenko, majd Dominika Strumilo is szép pontokat szerzett, csapatuk pedig feljött két egységnyire, majd egy Sillah-rontás után egyre. Nagyjából eddig tartott a Vasas-hullámvölgy, mert Fricováék ismét rákapcsoltak és négy pontos előnyt kovácsoltak össze. A Békéscsaba azonban nem adta fel, és a játszma derekán sikerült is lőtávolba kerülnie. Éles küzdelem alakult ki, parádés labdameneteket láthattunk és a Csaba már csak egy pontra volt az egyenlítéstől. Bannister és Sillah hozta közel a Vasast a győzelemhez, a hazai csapatnak négy meccslabdája is volt, de a BRSE jól hajrázott és 24:23-nál nagy esélye volt, hogy egalizáljon. Igen ám, de Bodnár Dorottya a nyitóhelyről a hálóba püfölte a labdát, nyert a Vasas. Mivel a Kaposvár pénteken győzött a Diósgyőr ellen, így a Békéscsaba elveszítette a második helyét az alapszakaszban.

Janisz Athanszopulosz: – Nagyon fókuszáltan játszottunk, nem hibáztunk sokat. Jobban kontroll alatt tartottuk ezt a meccset, mint a keddit, és szerintem megérdemelten nyertünk, mert mi voltunk ma a jobbak.

Tóth Gábor: – Nagy taktikai csata dúlt a pályán, mindkét csapat próbálta azokat a megelőző támadásokat végrehajtani, amikből könnyebben szűrhetők a következő labdák. A Vasas ellen nagyon koncentráltan kell játszani, nem lehet egy fölösleges vagy véletlen mozdulatot véteni. Ebben nekik nagyobb a rutinjuk, és van két olyan játékosuk, akik fizikailag kimagaslanak a magyar mezőnyből. Ennek ellenére képesek voltunk felvenni a versenyt taktikában, az látszik, hogy sokat számít a nemzetközi rutin, mi pedig jövünk ki a sérülések okozta hullámból. Most a legfontosabb, hogy a két Magyar Kupa-mérkőzést sikeresen abszolváljuk.

Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (17, 18, 23)

Extraliga női mérkőzés. Budapest, Folyondár utca, 400 néző. V.: Tillmann, Bátkai-Katona Ágnes. Vasas: Gülübay 4, Fricová 13, Papp O. 10, Bannister 15, Sillah 14, Gyimes-Capet 7. Csere: Juhár (liberó), Jámbor. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 4, Pintér A. 3, Stepanenko 15, Strumilo 8, Kump 4, Aydinogullari 1. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Glemboczki 4, Bodnár, Becic, Kotormán. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 7:8, 11:8, 17:11, 22:14. 2. szett: 8:6, 12:8, 13:11, 16:11, 19:16, 22:16. 3. szett: 5:2, 8:4, 11:7, 12:11, 16:12, 21:20, 24:23.