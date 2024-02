Az NB III.-as bajnokság Dél-Keleti csoportját vezető Előre második idei tesztmeccsét vívta meg szombaton. Azok után, hogy egy hete a végén kétgólos előnyből végzett döntetlenre a DEAC-cal, ezúttal a lila-fehér gárda játékosai semmit sem bíztak a véletlenre, és mindkét félidőben négy gólt lőttek a román harmadik ligás határon túli ellenfelüknek.

Békéscsaba 1912 Előre–Székudvari SC 8–1 (4–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba. Vezette: Hajdú D.

Békéscsaba: Póser – Farkas M., Albert, Bora, Hodonicki, Komáromi, Zvara, Tóth M., Mikló, Ilyés, Zádori. Játszott még: Krnács, Kuzma, Óvári, Mihály, Kóródi, Sármány, Hulicsár. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Ilyés T. (4.), Zádori (5., 24.), Mikló (45.), Kóródi (48.), Sármány (66., 79., 82.), ill. Mintas (59.).

A Székudvari csapata egy héten belül a második kilenc gólos tesztmeccsüket vívják a Viharsarokban. Előbb a ladányiakkal, most pedig az Előrével játszottak, a különbség annyi volt a két meccs között, hogy akkor háromszor voltak eredményesek hat kapott találat ellenében, most viszont összesen ennyi lehetőségük volt.

A csabaiak a két gyors góljuk után támadásban maradtak, sorra alakították ki a lehetőségeket, ám a kapu előtt már nem voltak ilyen élesek. Zádori a félidő közepén szabadrúgásból növelte az előnyt, az akciókat azonban nem tudták eredményesen zárni, a szünet előtt Mikló is átlövésből volt eredményes. A második félidőre valamennyi cserejátékos pályára léphetett, a meccs képe mit sem változott. A vendégek szabadrúgásból szépítettek 5–0-nál, a végén pedig Sármány percei következtek, aki negyedórán belül mesterhármast szorgoskodott össze.

Csató Sándor: – Az elején berúgtuk a helyzeteinket és onnan már könnyű játékot tudtunk bemutatni. Remélhetőleg ezt a trendet az erősebb csapatokkal szemben is tudjuk tartani. Nehéz héten vagyunk túl, távol járunk még a csúcsponttól, a mostani ellenfél ennek szellemében éppen megfelelt.