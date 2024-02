Az NVESZ Év Sportolója díjra az egyes sportszövetségek jelölték a legsikeresebb versenyzőket. Ők valamennyien kimagasló eredményeket értek el a világ- és Európa-bajnokságokon, vagy éppen a Küzdősportok Világjátékán. A díjazottak között 3 csapat van, és idén is lesznek paraversenyzők, akik szintén átvehetik a legjobbaknak járó elismerést.

Az NVESZ Díjátadó Gálán ott lesznek az állami sportirányítás, valamint a különböző sportszervezetek vezetői is.

A gálán adják át a sportvezetők munkáját elismerő dr. Leyrer Richárd díjat is, valamint egy rendhagyó könyvbemutatóra is sor kerül. Elkészült ugyanis az újabb NVESZ-kiadvány. A könyv a 2023-as Küzdősportok Világjátékán elért magyar sikereket, valamint a szövetség égisze alá tartozó sportágakat mutatja be. A tavalyi multisport eseményt Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban rendezték meg, ahol a magyar csapat 6 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet szerzett.