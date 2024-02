Debreceni EAC–Optimum Solar-Békési FKC 35–31 (17–14)

Haszilló Gergő nyolc gólig jutott a debreceni mérkőzésen

Fotó: Jenei Péter

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Debrecen, 300 néző. Vezette: Haskó Tamás Károly, Natkai Norbert.

Békés: Takács – Kepess 1, HORVÁTH L. 9, Laufer, Árpási 3, HASZILLÓ 8 (2), Novák Zs. 3. Csere: Vigh (kapus), Árpási, KOVÁCS SZ. 4, Fedor, Varsandán 1, Dávid, Balogh B. 2, Novák E., Sütő. Edző: Padla József. A Debrecen legjobb góldobói: Illés 8 (4), István 6, Tóth M. 5.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3.

A békésiek első számú gólvágójuk, Mezei Richárd nélkül kényszerültek kiállni a szomszédvárban. Talán ez is közrejátszott abban, hogy nehezen lendültek bele a játékba és nem igazán volt olyan emberük, aki túl tudott járni a hazaiak remeklő kapuvédője, Maródi eszén. Árpási Patrik a 9. minutában még 6–5-re zárkóztatta fel övéit, ám innen ismét elmaradoztak a vendéggólok, így Takács Szabolcs bravúrjai ellenére a 17. percre kialakult 10–6-os állás, az addigi legnagyobb különbséget jelentette a csapatok között. A kapuvédőnek jelentős szerep jutott abban, hogy a félidő második felében már partiban voltak a látogatók. Más kérdés, hogy az állandósuló két-három találatnyi különbséget csak egy esetben tudták csökkenteni Kovács Szabolcs révén.

A térfélcserét követően tovább romlott a helyzet. A pontosabban támadó DEAC 4-5 találatnyi fórt épített ki, amit stabilan tartott is. A békésieknek a félidő közepéhez érve akadt egy ígéretes felzárkózási kísérletük, amikor hét a hat elleni támadásokkal Haszilló Gergő 24–22-re hozta fel őket. Nyomban jött is a debreceniek időkérése, amivel sikerült kizökkenteniük a vendégeket. Padla József 28–24-es állásnál élt a játékmegszakítás lehetőségével, de érdemben nem tudott a meccsbe nyúlni. Az 58. percben 32–30-nál még egyszer megcsillant a pontszerzés reménye, ám ezt is csírájában folytatták el az egyetemisták.

Padla József: – Nagyot küzdöttünk, azonban hiányzott a védekezésünk stabilitása, valamint az ellenfél kapusával szemben is több tiszta helyzetet hagytunk ki, így csak üldözni tudtuk a hazaiakat, a fordításra nem maradt esélyünk.

02. 26. 15-ös