A legjobb négy közé jutó alakulatok képviselhetik augusztusban a vármegyét a Magyar Kupa országos főtábláján. Az elődöntők sorsolását február 27-én, kedden 11 órától tartják az MLSZ helyi igazgatóságán, a játéknap április 3., szerda.

Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 2–0 (0–0)

Fotó: Bencsik Adam

Tótkomlósi TC–Gyomaendrődi FC 1–6 (1–2)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Tótkomlós, 100 néző. Vezette: Szeles Ádám.

Tótkomlós: Asztalos – Poljak D., Kocsis, Ondrejó, Fazekas (Keszeli), Abonyi (Stranszky), Kovács I., Balogh T., Szabó S. (Garai), Koleszár (Borbás), Varga G. (Isztin). Edző: Horváth Henrik.

Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Kovács A. (Soczó Cs.), Piss, Szabó P., Moleri, Hunya, Lénárt (Szikszai), Forgács (Farkasinszki), Pásztor, Gellért M. (Valach), Hanea. Edző: Karászi László.

Gólszerző: Fazekas (35.), ill. Hunya (11.), Forgács (43.), Hanea (52., 68., 79.), Szabó P. (55.).

Horváth Henrik: – A továbbjutás reményében léptünk pályára, a játékosok meg is tettek mindent ezért. Az első félidőben sajnos a pontrúgásokat nem tudtuk levédekezni. A szünetben szerkezetet váltottunk az egyenlítés érdekében, de nem hozta meg az eredményt. A vendégeknél akadt egy ember, akivel nem bírt a védelmünk, csapat szinten azért nem volt ekkora különbség.

Karászi László: – Gratulálok a csapatnak négy közé jutáshoz! Úgy látszik, hogy megérte a télen befektetett sok energia.

Motyovszki Róbert

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 100 néző. Vezette: Farkas Tamás Tibor.

Mezőmegyer: Kun – Nagy B., Lehoczki (Láza), Horváth B., Benyó, Kecskeméti, Séllei (Ulrich), Komódi (Kurucz), Takács, Balogh M. (Jova), Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Szabadkígyós: Sebestyén Antal – Lászik, Alb (ifj. Szabó), Milek (Hegedűs), Faragó (Mócz), Prókai, Ancsin, Somogyi, Sebestyén M., Maglóczki (Oláh), Szilágyi (Csávás). Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Gólszerző: Lehoczki (53.), Kurucz (83.).

Nyúl Gábor: – A csapat átérezte a mérkőzés fontosságát, ezzel a győzelemmel harmadszor is a főtáblán vagyunk, újra vár bennünket „Európa”. Azt gondolom, teljesen megérdemelten jutottunk tovább, helyenként jó játékkal. Persze azért még javítanivalónk is akad a bajnokság kezdetéig.

Ifj. Szabó Zoltán: – Számítottunk arra, hogy nehéz lesz folyamatos játékot kialakítani. Elég agresszíven fogtak embert a hazaiak, kevés helyzetet tudtunk kialakítani, és annak ellenére, hogy végig koncentráltunk, két elkerülhető gólt is kaptunk. Sok sikert a Megyernek a további szerepléshez, egy hónap múlva reméljük mi jövünk le győztesként erről a pályáról!

Gömöri János

Kétegyházi SE–Gyulai TFC 2–9 (0–5)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Kétegyháza, 110 néző. Vezette: Szántó Simon Péter.

Kétegyháza: Zsilák (Rostás) – Tóth V. (Bozsó), Veder, Horváth R., Gyulai, Patkás (Darócz), Máté (Nagy N.), Hotea (Jova), Gulyás, Balog L., Nagy R. Edző: Kiss Tibor.

Gyula: Szabó M. – Szabó Zs. (Szabó V.), Dajcs, Nagy S., Zabari, Szabó P. (Repisky), Varga T. (Kiss T.), Katona (Kukla), Babinyecz, Borbély Zs., Tanner (Zsilák). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Balog L. (55., 78.), ill. Katona (7.), Varga T. (12., 42., 63.), Nagy S. (15.), Tanner (36. – 11-esből, 54.), Tóth V. (56. – öngól), Kiss T. (75.).

Kiss Tibor: – Gratulálok a Gyulának! Az erőnkhöz képest próbáltunk jó edzőpartnernek bizonyulni, azonban a három osztály különbség megmutatkozott. Megérdemelten jutott tovább ellenfelünk, sok sikert kívánok neki, illetve feljutást az NB III.-ba!

Brlázs Gábor: – A szünetig megnyugtató előnyt szereztünk, és a második félidőben sem vettünk vissza, így teljesen megérdemelt volt a továbbjutásunk. További sok sikert kívánok a hazaiaknak!

Gále Csaba

Végegyházi SE–Orosházi MTK-ULE 0–4 (0–3)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Végegyháza, 105 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Végegyháza: Mező – Tóth S. (Kunos), Matuz L., Jámbor, Borbás, Dócza, Multyán Cs., Szakál, Balla, Szakál, Balog A. Játékos-edző: Bíró Tibor.

Orosháza: Bordás – Huszár (Fehér), Ondrejó (Buzai), Szabó Á. (Rau), Juhász (Babolek), Harangozó, Papp M., Darida, Halász (Bónus), Miszlai, Szarvas. Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Miszlai (3., 32.), Halász (28.), Bónus (60.).

Bíró Tibor: – Gratulálok a vendégcsapatnak!

Buza Barnabás: – A továbbjutás volt a lényeg, azt teljesítettük.

Markovics Bence