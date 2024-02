Nem csoda, hogy az év nagy versenyeire kiváló felkészülést jelentő ITF taekwon-do viadalra az ország minden részéből előszeretettel jönnek, és nem csak az irányzathoz tartozó klubok, de a kick-bokszolók is. Ráadásként szombaton a kyokushin karate harcművészek is elindultak, így a határvárosban összesen 32 klub 240 versenyzője mérhette össze tudását a három küzdőtéren. A Nagyváradról érkezett taekwon-dosok indulása nemzetközivé avatta a rendezvényt. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy eljött Szalai Gábor, a taekwon-do és Olasz Attila, a kick-box light-contact válogatott szövetségi kapitánya is.

Az eseményt Máté Zoltán VII. danos nagymester, a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség alelnöke, Shihan Gregor László VIII. DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke és Boros Csaba, Battonya Város polgármestere nyitotta meg. Az ünnepi pillanatok keretein belül Gregor László átadta a Békés Megyei Harcművész Szövetség „2023 Kiváló Harcművésze” díját Kovács Marianna (Kondorosi Kick-box SE) masters és Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya) szenior korosztályú kick-box világbajnokoknak.

Nagyszerű, igen csak kemény, pörgős küzdelmek, hangos szurkolás, sok néző, sportszerű hangulat jellemezte az estébe nyúló küzdelmeket. A Gombos Attila mester vezette népes bírói kar nem sokat pihent, folyamatosan mentek a csatározások. A rendezők megállapíthatták, hogy a tavaly júniusi időponthoz képest korainak tűnő, februári időpont az igazi, hiszen jóval többen indultak, mint nyáron. A hatalmas létszám ellenére a Rádainé Rácz Róza elnök asszony vezette rutinos rendezői és szervező gárda ismét magas színvonalon bonyolította le Barátság Kupát, megoldva ezt a nem könnyű feladatot.

Másnap egyébként a közelgő Európa-bajnokságra készülő válogatott kerettagoknak tartottak felkészítő edzést Battonyán. A Barátság SE ugyanis fontosnak tartja és szorgalmazza a harcművészetek közötti barátságot, kapcsolatot, közös versenyeket és edzéseket.

Vármegyei vonatkozású érmesek. Férfiak, fiúk. Felnőttek. 57 kg: 1. De Nusso Ricardo (Corvin Taekwon-do Klub Magyarbánhegyes). 68 kg. 3. Lakatos Erik (Békéscsabai JALTE kick-box, Dohányos team). 78 kg: 1. Bessenyei Domos (Szarvasi Taekwon-do Klub), 2. Surin Patrik (JALTE, DT). 85 kg: 2. Ökrös Dániel (TÉT SE Orosháza Taekwon-do), 3. Kellner Zsolt (JALTE, DT). Ifjúságiak. 62 kg: 2. Szabó Gergely (Contact KTHE Orosháza kick-box). 75 kg: 3. Bokros Zsolt (TÉT SE). +75 kg: 2. Szalai Andor (Barátság SE Battonya). Serdülők. 35 kg: 2. Lipták Attila (Barátság SE). 42 kg: 2. Tusjak Milán (Szarvasi TKD). +55 kg: 3. Kovács Balázs (Barátság SE). Gyermekek. 28 kg: 1. Lipták Szilárd (Barátság SE), 2. Puskár Marcell (Barátság SE), 3. Sztrebovszki Dávid (Kondorosi KB). 38 kg: 2. Gaál Balázs György (Barátság SE). +43 kg: 1. Kovács Szabolcs (Szarvasi TKD).

Nők, lányok. Felnőttek. 68 kg: 2. Kovács Marianna (Kondorosi Kick-box SE). Ifjúságiak. 45 kg: 2. Sarkadi Tímea (Contact KTHE). 60 kg: 1. Dohányos Anna (JALTE, DT). Serdülők. 38 kg: 2. Berki Melissza (Barátság SE). 44 kg: 3. Udvardi Nóra (JALTE TKD). +50 kg: 1. Nagy Georgina (JALTE TKD), 2. Kiss Hanna (Bucsai SE Kyokushin Karate), 3. Varga Villő (Szarvasi TKD). Gyermekek. 25 kg: 1. Andréka Hanna (Contact KTHE). 40 kg: 1. Zsjak Jázmin (Kondorosi KB), 2. Szűcs Boglárka (Barátság SE).