Körösladány MSK–Debreceni VSC II. 3–3 (1–2)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Körösladány. Vezette: Rácz A.

Körösladány: Kertész – Kovács Zs., Raducu, Wéber, Bakk, Sztankó, Ruzsa, Zelenyánszki, Geiger, Talpalló N., Malkócs. Játszott még: Selmeczi-Tóth, Krajcsó, Farkas J., Szántó, Szabó Lá., Rajsli, Csicsely. Vezetőedző: Ekker Attila.

Ruzsa Zoltánéknak van még egy hetük arra, hogy feszesebbé tegyék a hátsó alakzatukat.

Fotó: Erdos Csaba



Debrecen II.: Engedi – Soroka, Kaye, Kohut, Horváth-Gaudi, Doktor, Fábián, Gyenti, Riomancsuk, Ciblka, Horváth Z. Játszott még: Kőrösi, Gellén, Nagy R., Takács, Vaskó, Kozma. Vezetőedző: Máté Péter.

Gólszerző: Malkócs (15.), Rajsli (47.), Geiger (56.), ill. Kaye (7.), Kohut (43.), Doktor (88.).

A debreceniek agresszív letámadása eleinte megzavarta a házigazdákat, ennek a hozadéka volt a korai vezető góljuk is. Malkócs azonban hamarjában egalizált, ami a játékot is kedvező irányba terelte hazai részről, s ebbe még a szünet előtt kapott újabb gól tudott belepiszkítani. A második félidőt lényegesen jobban kezdték a kék-fehérek, a fordítás is összejött. Jó iramú csata folyt sok párharccal, a hazaiakat újabb gólok szerzése motiválta, a végjátékban mégis a jó képességű ellenfél egalizált.

Ekker Attila: – Minőségi edzőmeccset tudtunk játszani, minőségi játékvezetés mellett. Hiányérzetünk csupán a gyenge kezdés miatt lehet, de ahogy telt az idő, úgy vettük át a játék irányítását. Vezetésünk birtokában elvitt bennünket a hév, erre ügyelnünk kell, amikor már élesben megy majd, hiszen innentől kezdve az eredményesség a legfontosabb.