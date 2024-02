– A BRSE elkötelezett amellett, hogy a magyar röplabda szakmát megújítsa, módszertani központ szeretnénk lenni, illetve az államilag akkreditált akadémiák közé is be szeretnénk kerülni. Ehhez fontos szakmai anyagokat kell majd leforgatni, amelyhez azt a profizmust és technikai hátteret szeretnénk igénybe venni, amely a Békéscsabai Médiacentrumot jellemzi. Az együttműködési megállapodásnak nagyon fontos eleme a BRSE TV is, ami egyedüli a hazai röplabdázásban, hiszen ismereteink szerint nincs másik olyan klub, amelyik saját magazinnal rendelkezik – fogalmazott az aláíráskor Baran Ádám klubvezető. Az együttműködés az utánpótlás korosztályokról szóló híradásokat is magában foglalja.

Hegyi Boglárka ügyvezető-főszerkesztő leszögezte: a BRSE szinte megalakulásuk óta együttműködő partnerünk, a 2016-ban induló BRSE TV pedig az egyik legnézettebb műsoruk.

– Más sportágakban is jelen vagyunk, de a röplabda meccsek és a magazinunk nézettsége kiemelkedő, ezért is szeretnénk minél több exkluzív tartalmat gyártani és bemutatni a nézőknek. A BRSE TV-n keresztül nemcsak az egyesület sporteseményeivel kapcsolatos információkat juttathatjuk el a nézőkhöz, hanem megmutathatjuk azt is, hogy mi zajlik a kulisszák mögött. Ebből szeretnénk még több tartalmat gyártani – hangsúlyozta Hegyi Boglárka.