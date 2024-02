Az egyik fél három győzelméig tartó negyeddöntő állása: 1:0 a Békéscsaba javára.

Tóth Gábor: – Aki pályára lépett, mindenki hozzátett valamit a sikerünkhöz. Kiemelném, hogy a két feladó jól működik együtt a mérkőzéseken is. Rékával sikerült bejutnunk a Magyar Kupa döntőjébe, amikor Cansu sérüléssel küzdött, aki pedig most be tudott jönni úgy, hogy lendítsen a csapaton. Ugyanez igaz a szélső ütőkre is, ebből a szempontból elégedettek lehetünk. Egy nullára vezetünk, itt már nem számít semmi más, csak a győzelem, úgyhogy pozitívan tekintek az elkövetkező időszakra, annál is inkább, mivel szükségünk van arra, hogy a lehető leghamarabb jól ki tudjunk jönni a mérkőzésekből, hiszen rengeteg találkozó vár ránk itthon és a nemzetközi porondon is.

Horváth András: – Az első játszmában nagy előnyről ért utol minket a Csaba, megakadtunk teljesen és hosszú ideig nem találtuk a megoldást. Ez megnehezítette a további munkánkat, illetve a második játszma végjátékának elvesztése nyomta rá a bélyegét a harmadik szettre. A három nullás eredmény nem biztos, hogy hűen tükrözi a látottakat, nekünk dolgoznunk kell, szerdán van a következő alkalmunk arra, hogy bizonyítsunk: méltó ellenfele vagyunk a Békéscsabának.

Folytatás: szerdán 19 órakor a fővárosban.

Swietelsky-Békéscsaba–Újpesti TE 3:0 (20, 24, 12)

Extraliga női mérkőzés, negyeddöntő, 1. találkozó. Békéscsaba, 780 néző. V.: Tillmann Gyula, Sík Barbara.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 12, Pintér A. 9, Stepanenko 17, Glemboczki 5, Bodnár 8, Kotormán. Csere: Molcsányi (liberó), Strumilo 3, Aydinogullari 1, Kump. Vezetőedző: Tóth Gábor.

UTE: Milanova 8, Kilyénfalvi 4, Kindelan 2, Whitney 12, Ambrosio 7, Moreno Borrero 3. Csere: Baksa P., Dömsödi (liberók), Dani 7, Sziládi, Boskó. Vezetőedző: Horváth András.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:5, 5:7, 6:11, 20:11, 23:19. 2. szett: 4:1, 5:5, 7:9, 12:11, 15:20, 21:20, 23:24. 3. szett: 4:0, 8:2, 14:8, 23:11.