Nem kezdődött rosszul a békéscsabaiak számára a negyeddöntő, hiszen Pintér Andrea egy ásszal, Dominika Strumilo egy blokkal rukkolt elő. Következett azonban a bolgár Aleksandra Milanova, aki rendesen „megsorozta” ellenfelét, pontjaival egy 5:0-s sorozatot kialakítva. Tóth Gábor 9:6-os hazai vezetésnél időt kért, de csapata nem tudta megtörni az újpestieket, akik elléptek öt ponttal, így 14:10-nél jöhetett az újabb vendégidőkérés. A szekér ekkor kezdett meglódulni, és röpke időre még a vezetést is átvették a kék-fehérek. Most Horváth András kért időt, lányai pedig megfogadták a jó tanácsait, mert újra elléptek, és a csabaiak már nem tudtak visszajönni a játszmába. Kindelan támadása nyomán szettlabdához jutott az Újpest, Ambrosio Melani pedig nem hagyott időt az ellenfélnek a felzárkózásra.

Fotó: Imre György

A 2. játszmát is a Csaba kezdte jobban, a 3:0 szépen mutatott az eredményjelzőn, csakhogy az UTE villámgyorsan elolvasztotta a viharsarki előnyt, és 4:3-nál újra jöhetett a korai csabai időkérés. Felváltva születtek a pontok ezután, de folyamatosan az UTE volt előnyben. A játszma derekán zsinórban megszerzett három egységgel fordított a Békéscsaba, lépett is azonnal a hazaiak trénere. Három labdamenettel „később” már a kollégája folyamodott az időkéréshez. Az újpestiek most is megnyomták a végét, ötöt tettek közé, Tóth Gábornak pedig már nem volt lehetősége az időkérésére. A BRSE ezúttal sem tudott visszazárkózni és az UTE az előzőnél sokkal simában húzta be a játszmát.

A 3. játszma eleje is a vendégek kívánsága szerint alakult, de ismét jött egy 4:0-s újpesti sorozat, Pintér Andreák azonban most résen voltak, nem engedték elhúzni ellenfelüket, sőt, a feljavuló Margarita Stepanenko vezérletével addig nem látott hatpontos különbséget alakítottak ki. A lelkes lilák azonban nem látták kilátástalannak a helyzetüket, mert szépen fokozatosan lefaragták tetemes hátrányukat. Tóth Gábor 16:13-nál és 17:17-nél is időt kért. Az újpestiek ismét lendületbe jöttek és a hajrában sikerült kétpontos fórt kialakítaniuk. Volt azonban még fordulat bőven, mert a BRSE fordított, sőt két szettlabdához jutott, de ez sem volt elég, három UTE-pont, Milanova meccslabdát harcolt ki, amit a Csaba még hárított, de Whitney pontja után Ambrosio sánca már a második 3:0-s újpesti győzelmet eredményezte.

Jövő szerdán Békéscsabán jön az 5. mérkőzés!

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 2:2.

Horváth András: – Nagy dolog felállni egy Békéscsaba ellen úgy, hogy nem is egy sérülésünk volt az előző meccsen. Ma a szívünket-lelkünket kitettük és a lelátó is óriási segítséget adott, amikor megakadtunk. Békéscsabán nyerni nagyon-nagyon nehéz dolog, de meg kell próbálni.

Tóth Gábor: – Sajnálom, hogy nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel, mert ez nagyban befolyásolhatja a szezon hátralevő részét is. Sajnos megint az történt, ami eddig már sokszor. Újra fel kell állnunk a padlóról.

Újpesti TE–Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (21, 18, 25)

Extraliga női mérkőzés, negyeddöntő, 4. találkozó. Budapest, 450 néző. V.: Jámbor, Szarka. UTE: Kilyénfalvi 1, Kindelan 15, Whitney 14, Ambrosio 4, Moreno Borrero 10, Milanova 16. Csere: Baksa, Dömsödi (liberók), Sziládi, Szatmári J. Vezetőedző: Horváth András.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 8, Pintér A. 11, Stepanenko 8, Strumilo 8, Bodnár 4, Kotormán 1. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Glemboczki 4, Aydinogullari, Kump, Becic. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:5, 8:5, 13:8, 16:17, 20:17, 22:20, 24:21. 2. szett: 0:3, 4:3, 9:7, 13:14, 18:14, 21:16. 3. szett: 1:3, 6:5, 8:13, 10:16, 13:16, 17:17, 21:19, 22:24.