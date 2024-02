Teke 1 órája

Kikaptak és lecsúsztak a dobogóról

Második idei mérkőzését is elveszítette a Gyulai SE DIG-BUILD csapata az NB I.-es csapatbajnokság Keleti csoportjában. A Szegváron szombaton lejátszott találkozón a fürdővárosiakat a Fővárosi Vízművek tréfálta meg, ami azt is jelenti, hogy két pozíciót is rontottak, a budapestiek pedig felzárkóztak a negyedik helyre a tabellán.

Gajdács Pál Gajdács Pál

A Szegváron szombaton lejátszott találkozó Forrás: A szerző felvétele

Gyulai SE DIG-BUILD–Fővárosi Vízművek SK 2:6 (3024:3088) NB I.-es teke csapatbajnoki-mérkőzés, Szegvár. Eredmények: Makra György 563 fa (3/1), Baksa Imre 489 (1/0), Nyári Krisztofer 490 (2/0), Schriffert Dániel 440 (0/0), Schriffert Dominik 514 (3/1), Schriffert Roland 528 (2/0), ill. Bakos József 514 (1/0), Szám Norbert 498 (3/1), Sebestyén Szabolcs Zoltán 519 (2/1), Kiss Péter 518 (4/1), Szilágyi Tamás 496 (1/0), Együd László 543 (2/1). A bajnokság állása: 1. Salgóbátony 20 pont (74:30), 2. BKV Előre 18 (62:42), 3. Tiszakécske 16 (53:51), 4. Fővárosi Vízművek 15 (60:44), 5. Gyulai SE DIG-BUILD 15 (59:45), 6. Kazincbarcika 14 (53:51), 7. Eger 13 (54:50), 8. Szolnok 11 (45:59), 9. Ferencváros 10 (51:53), 10. DYNAMO 10 (40:64), 11. MVM Gáz SE 7 (36:68), 12. Nyíregyháza 7 (37:67). Ifjúsági mérkőzés: Gyulai SE DIG-BUILD–Fővárosi Vízművek SK 4:0 (831:720).

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!