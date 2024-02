Debreceni VSC U19–Zengő Alföld Orosházi KC 22–32 (11–15)

Mikula Dóráék (itt egy korábbi meccsen) remekül védekeztek és ezúttal hatékonyan támadtak is. Archív fotó: Ricsováry-Takács László

NB I B-s női mérkőzés. Debrecen 100 néző. Vezette: Szedmák Márton, dr. Tóth Tamás.

Orosháza: RESZEGI – LUDVIG 6, Vörös 1, Zavaczki 5 (3), Kostyó 3, Kenyeres 2, Rácz 4. Csere: Bálint (kapus), Péter 1, Mikula, Petri 2, Jáhn, ÁCS 5, Bedron, Leczkési 3. Edző: Morva Zoltán. A Debrecen legjobb góldobói: Ratalics 5, Nagy N. 4.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Eleinte Ludvig Krisztina szélről szerzett találataival és Zavaczki Boglárka hétmétereseivel tartották a lépést az orosháziak a lendületesen kezdő hazai fiatalokkal. Tíz percnyi játék után fordult a kocka, Morva Zoltán együttese a félidő középső szakaszában négygólos előnyre tett szert (6–10), köszönhetően Reszegi Eszter bravúrjainak. A nyáron Debrecenből igazolt kapus szinte megbabonázta egykori társait. A legnagyobb fór a 26. percben alakult a felek között 8–13-nál egy másik ex-lokis, Rácz Panna találatával. Ebből még faragni tudtak a helyiek szünetig, a térfélcserét követően azonban folytatódott a vendégek hegemóniája. Ez az időszak is Rácz Pannáé volt, aki zsinórban háromszor volt eredményes, ezzel a 39. percre 13–19-re alakítva az eredményt. Mivel a látogatóknál a folytatásban is remekül működött a védekezés és a kapus teljesítmény, így a két csapat között tovább nőtt a különbség. Ács Orsolya duplájával a félidő közepén először duzzadt kilencre (14–23) az orosháziak előnye, ami a meccs utolsó negyedében tartósan is megmaradt, amikor az addig kevesebb lehetőséghez jutók is pályára kerültek.

Morva Zoltán: – Gratulálok a lányoknak, ha egész héten úgy állnak a munkához, mint most tették, akkor annak ez lesz az eredménye. Hiszem azt, hogy ez az igazi arcunk támadásban és védekezésben, és reményeim szerint ezt a következő mérkőzéseken is be tudjuk mutatni.