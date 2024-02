Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1 (0–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Gyula.

Békéscsaba: Krnács – Óvári, Albert, Hodonicki, Kóródi, Zvara, Mihály, Komáromi, Tóth M., Hulicsár, Ilyés T. Játszott még: Bora, Kovács G., Kuzma, Himics, Pusztai, Farkas M., Mikló, Pintér, Sármány, Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor.

Hódmezővásárhely: Deczki – Orosz, Molnár, Zana, Zámbori, Guth, Dóra, Török, Rabecz, Borbás, Pleszkán. Játszott még: Hegyes, Hegedűs, Hunya, Sipos, Tóth P., Mahler. Vezetőedző: Antal Krisztián.

Gólszerző: Zádori (70.), ill. Rabecz (23.),

A csabai oldalon ezen a napon több kulcsembert ültetett kispadra Csató Sándor, illetve új próbajátékos is feltűnt a kisvárdai Himics László és a szegedi Kovács Gergő személyében.

Az első félidő során a mezőnyben két hasonló képességű együttes csatáját láthatták a nézők. A frissebb vásárhelyiek jobban járatták a labdát és egy faultgyanús labdaszerzést követően a játékrész közepén a vezetést is megszerezték. A csabaiaknál főként a pontrúgások jelentettek veszélyt, egy ilyen esetnél a kapufán csattant a labda. Hasonlóan alakult a második félidő első harmada is. A 60. percben sort cseréltek a lilák, onnan már fölényben játszottak és Zádori révén rövidesen egalizáltak is. Kuzma Hunoré volt az érdem, a fiatal szélső hátvéd labdaszerzéséből indult a góllal záruló helyzet.

Összességében egy sportszerű, hajtós kilencven percet zártak a csapatok reális döntetlennel.

Csató Sándor: – Kedden két nagyon kemény edzést tudtunk elvégezni, ennek tudatában becsülettel helytálltunk, meglepően jól bírtuk és szerencsére senki nem sérült bele. Rendkívül jó iramú mérkőzést vívtunk, a heti terhelés megosztásnak megfelelően mindenki kapott lehetőséget.