Békéscsabai KK–Eszterházy SC Eger 75-70 (18-24, 19-18, 17-19, 21-9)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Gruber Nikolett Lilla, Földi, Bagi.

Békéscsaba: BALOG G. 14/12, Cvijin 8, Scherber, VARGA Á. 17/3, Fábián. Csere: VARGA Z. 19/12, Vodila 2, HAJDU M. 15, Kurtucz, Tulkán, Kovács J. Edző: Vuk Pavlovics.

Eger: Szincsák 4, Ficsor 8/3, BOTKA 19/9, Gilszki 7/3, RÉKASI 12. Csere: Bajusz, Máté 13/6, Pomázi 7. Edző: Klepej Roland.

A két csapat tavaly még az NB II.-ben csatázott egymással. Akkor a hevesiek nem tudták megnehezíteni úgy a csabaiak dolgát, mint a szombati bajnokin. Meglehetősen jól dobtak kintről, a 6. percben már a negyedik triplát süllyesztették el. A hazaiak Balog Gábor távoli dobásaival és Hajdu Márton festéken belüli munkájával a negyed végére felzárkóztak ugyan, de a fordítás elmaradt, az egriek pedig a második etap során is „gázra léptek”. Máté hárompontosával 23-35-ös állásnál a 16. percben kialakult a két csapat közti legnagyobb különbség. A szünet előtti finisben Varga Ákos eredményessége hozta vissza a helyiek reményeit, jól jött azonban Varga Zalán trojkája is a végén a negyed megnyeréséhez.

Ő volt az, aki a második félidő első felében is a legaktívabb csabai kosarasának bizonyult. Összesen 11 pontot szorgoskodott össze három triplával fűszerezve. A harmadikkal 54-53-ra hosszú idő után vezetett ismét a BKK, de ez az állapot kérészéletűnek bizonyult, mert 0-8-as finissel a hevesiek visszaállították a korábbi rendet. A záró negyed elején sem tűnt úgy, hogy tartogat még fordulatot a mérkőzés, hiszen a látogatók a 34. percre 58-70-re módosították az eredményt, ekkorra viszont mintha a nyolcas rotációjuk miatt elfáradtak volna. Varga Ákos triplája megkondította a vészharangot hazai oldalon. A védekezés hatékonyabb lett, a bedobó pedig tovább ontotta a pontokat, mellé betársult két hármassal Balog Gábor is, így a BKK egy 17-0-s szériával megnyerte a veszettnek hitt meccset.

Vuk Pavlovics: – Ez abszolút a szív diadala volt. Az első félidőben nem működött sajnos a védekezésünk, az Eger betalált kintről. Ott kellett egyszer visszajönnünk, aztán a második félidőben is elmentek tíz ponttal, onnan is vissza kellett jönni. Nagyon izgalmas mérkőzés volt, rengeteget kell dolgoznunk a védekezésünkön. Büszke vagyok a csapatra, hogy volt tartásunk, okos kosarakat dobtunk. Sok sikert az Egernek a bajnokság folytatásához!

A bajnokság állása 18 forduló után: 1. Dávid Kornél KA 34 pont, 2. Tiszaújvárosi Thermál Fürdő Phoenix KK 32, 3. Agrofeed UNI Győr 30, 4. Soproni MAFC Soproni Egyetem 29, 5. Veszprémi KK 28, 6. Atomerőmű U23 27 (17 mérk.), 7. Nagykőrösi Sólymok KE 26 (17), 8. NKA Universitas Pécs II. 26 (17.), 9. Vásárhelyi Kosársuli 26, 10. Dunaharaszti MTK 25 (17), 11. Békéscsabai KK 25, 12. Eszterházy SC Eger 23, 13. Pénzügyőr SE 21, 14. Százhalombattai KSE 20.