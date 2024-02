Ahogy az várható volt, a BL-ben is remeklő házigazdák gyors lerohanásokkal próbáltak könnyű gólokhoz jutni a rendezetlen csabai védelmet átjátszva, a lilák viszont igyekeztek jól felépített akciókat komponálni. A meccs elején a vendégek voltak eredményesebbek, Török Fanni és Mayer Szabina találataival a 6. percre 4–6-os előnyre tettek szert, azonban ezt gyorsan egalizálták a zöld-fehérek. Rác Sándor tanítványai nagyon iparkodtak, Horváth Gréta szélről szerzett találatával még a 11. percben is náluk volt a minimális előny (8–9). A folytatásra azonban némileg kifogyott a szél a „vitorlájukból”, az elkövetett hibákat pedig egy ötös szériával büntették a ferencvárosiak. Nem maradt el az időkérés csabai részről, és friss embereket is pályára küldött a tapasztalt mesterük. A triplázó Kukely Klára nyomban utolérte gólok tekintetében az ikertestvérét, Annát, de Bencsik Bojána sem jött zavarba. A hazaiaknál Dragana Cvijics azért okozott némi nehézséget a látogatóknak, a széleken pedig Hársfalvi Júlia és Kovács Anett is elemében volt. Ennek köszönhetően a félidő utolsó harmadában 8 gólra nőtt a Fradi előnye.

A második játékrész elejét megint összeszedettebben kezdték a viharsarkiak, akiknél Román Dorina vette kézbe az irányítást. Gólszerzésben azonban nem igazán akadt társa, emiatt a 41. minutában 28–17-nél először duzzadt tizenegyre a hazaiak fórja. Jött is Rác Sándor játékmegszakítása, ami jótékony hatással volt csapata támadójátékára. Ennek hatására a lilák tartani tudták a lépést és meggátolták, hogy tovább távolodjon a házigazda. Ezt viszont Allan Heine nem nézte jó szemmel a Fradi kispadján. Elérte a célját, hiszen a tanítványai ismét a „gázpedálra” léptek, Janurik Kinga pedig a kapuban „varázsolt” (54. p.: 40–25). A végjátékban a vendégeknél a fiatalok vitézkedtek több-kevesebb sikerrel, az érdemi rész már nem változott.

Rác Sándor: – Ahogyan arra számított, rendkívül nehéz mérkőzés volt. Az első húsz percben tudtuk tartani a hazaiak által diktált tempót, azután a Ferencváros akarata jutott érvényre. Valamennyi játékosunk bőséges lehetőséghez jutott, azok is bizonyíthattak, akik eddig valamiért kevesebbet játszottak.

FTC-Rail Cargo Hungária–Tappe-Békéscsabai ENKSE 45–28 (22–14)

NB I.-es női kézilabda-mérkőzés. Budapest, 800 néző. Vezette: Dáné Rita, Marton Zsófia.

FTC: Böde-Bíró – HÁRSFALVI 8, Kukely A., Simon P., Edwige, Klujber, KOVÁCS A. 6. Csere: JANURIK (kapus), Malestein, Bölk, Márton, CVIJICS 6, Tomori, Horváth F., Kármán 2. Edző: Allan Heine.

Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G., ARANYI, ROMÁN, Mayer, Török, Szondi. Csere: Szabó D. (kapus), Borbély, Gyimesi, Bencsik-Giricz, KUKELY K., Csáki, Bencsik B. 1, Sándor R. 1. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 3–1. 7. p.: 4–6. 8. p.: 6–6. 11. p.: 8–9. 18. p.: 13–9. 22. p.: 16–13. 27. p.: 19–13. 35. p.: 23–16. 40. p.: 28–17. 49. p.: 34–23. 54. p.: 40–25.