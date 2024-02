Karcagi SE–Füzesgyarmati SK 1–0 (0–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Karcag.

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Csáki, Bódis, Mező, Schmidt, Jónyer, Kis Sz., Szakács, Sándor, Szabó B. Játszott még: Szabó M., Achim S., Béres. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Győri B. (54.).

A gyarmatiaknál több új arc is szerephez jutott, így a Budaörsről igazolt szélső, Szabó Martin Dániel, vagy az Egerből érkező Schmidt Ákos és Jónyer Kristóf, akik közül előbbi a középpályán, utóbbi a támadósorban jelenthet erősítést. Ugyanakkor négy hiányzójuk is akadt, betegség és sérülés miatt.

Az első félidőben jól néztek ki a gyarmatiak, a védekezésben különösen kompaktak voltunk, a Karcagnak nem igazán akadt helyzete. Támadásban viszont elég sok volt a pontatlan és elvesztett labda. A második félidőben is a hazaiak birtokolták többet a labdát, egy figyelmetlenséget kihasználva megszerezték a vezetést, majd egy kapufát is rúgtak. A vendégeknél a védekezésből támadásba való átmenetekkel volt gond, de bőven van még idejük ezen javítani.

Szabados Tamás: – Ikszes meccset játszottunk, bár a házigazdák labdabirtoklásban fölénk nőttek. Hátul stabilak tudtunk lenni, előrejátékban viszont még fegyelmezetlenek voltunk, ezen kell dolgoznunk. Összességében véve a célját elért a foglakozás.