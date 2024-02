Az OB I.-es mezőny első idei körében nem született meglepetés, ha csak a DABE I. békéscsabai vereségét nem soroljuk oda. Az A csoportban az esélyesek gyarapították pontjaik számát, a két éllovas különösen magabiztosan hangolt az egymás elleni rangadóra, a B-jelű hatosban a vásárhelyiek említett fiaskója a második helyre repítette a szeghalmiakat.

Eredmények. A csoport, 6. forduló:

Agrimill-Szikora BK–Klub 120 Orosháza Titánok 6:2

Harmati László, Berényi BK: – Holecz Józsi bravúros győzelmével kicsit ránk ijesztettek a jó játékerőt képviselő Titánok, de a későbbiekben érvényesült a papírforma. Jó előjelekkel várjuk a Korona elleni csoport elsőséget eldöntő rangadót.

Seres Péter, Klub 120 Orosháza Titánok: – A nagyobb rutin döntött.

Tigris Cápa–Korona BK Gyomaendrőd 0:8

Kállai József, Tigris Cápák: – Bár mérkőzést nem sikerült nyernünk, jól helytálltunk. A vendégek egyénileg is erősebbek voltak, amit az eredmény is tükröz. Nagy reményekkel várjuk a következő fordulót ahol teljes létszámmal tudunk kiállni.

Bíró Imre, Korona BK: – Jó hangulatú mérkőzések közepette szorosabb csaták is kialakultak. Köszönet a házigazdák baráti vendéglátásáért.

DABE II.–Dobozi BK 2:6

Klein Tamás, DABE II.: – Gratulálunk a dobozi csapatnak, nagyon csalódottak vagyunk, mert mélyen a valós tudásszintünk alatt játszottunk. Tanulunk ebből, javítani fogunk.

Kiss János, Dobozi BK: – A szoros staféta győzelem után az egyéni játékokban is várakozáson felül szerepeltünk. Gratulálok a csapatnak a szép eredményhez!

Az állás: 1. Agrimill-Szikora BK 12 pont (37:11), 2. Korona BK 10 (37:11), 3. Dobozi BK 6 (24:24), 4. Klub 120 Titánok 4 (22:26), 5. DABE II. 2 (14:34), 6. Tigris Cápák 2 (10:38).

B csoport, 6. forduló:

Safi BK–Tótkomlósi BK I. 6:2

Sáfián György, Szeghalmi Safi BK: – Viszonylag könnyű hazai siker született. Bár a sportszerű vendégek két egyéni mérkőzést is megnyertek ellenünk, nem forgott veszélyben a győzelmünk.

Szekeres Lajos, Tótkomlósi BK: – A hazai csapat megérdemelten győzött, tőlünk kiemelném a veterán Arató Tibort és az OB III.-ból joker játékosként felhozott fiatal Rubert Patrikot.

Csabai BK Taroló–DABE I. 5:3

Turi József, Csabai BK Taroló: – Bíztunk a sikerben, mivel az első fordulóban nem sokk kellett volna az idegenbeli győzelemhez. A staféta megnyerése lendületet adott az egyénikhez, négy-nullás vezetés birtokában pedig már elég volt egyetlen meccsre rákoncentrálni.

Vígh Szabolcs, DABE: – Sajnos nem azt hoztuk ki a mérkőzésből, amit szerettünk volna, mert mindenki mélyen a tudása alatt játszott. A döntő szituációkban nem felénk billent a mérleg.

Belvárosi Pöröly Cápák–Klub 120 BE Orosháza 1:7

Kocsondi Tibor, Belvárosi Pöröly Cápák: – A jobb erőkből álló vendégcsapat könnyedén nyert, mindössze a becsületgyőzelmet tudtuk megszerezni.

Csete Béla, Klub 120 Orosháza: – Egy nagyon jó szervezésű mérkőzésen arattunk magabiztos győzelmet, a sportszerű házigazdák ellen.

Az állás: 1. Klub 120 BE Orosháza 11 pont (38:10), 2. Szeghalmi Safi BK 8 (28:20), 3. DABE I. 6 (25:23), 4. Csabai BK Taroló 6 (22:26), 5. Belvárosi Pöröly Cápák 3 (15:33), 6. Tótkomlósi BK I. 2 (16:32).