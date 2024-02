A találkozót a Győri Audi ETO KC kérésére csúsztatták egy nappal későbbre, akik két nappal később Debrecennel játszanak majd a Bajnokok Ligájában. A kisalföldi alakulat az idei szezonban is kiváló eredménylistával rendelkezik, a legutóbbi találkozóján, hétvégén a román CSM Bukarest ellen mégis elszenvedték első vereségüket (méghozzá hazai pályán) a Bajnokok Ligájában. Igaz, a találkozóról ezúttal hiányzott az ETO két motorja, a norvég Stine Oftedal és a szlovén Ana Gros is. A bajnokságban ezzel szemben jóval hamarabb elvesztette makulátlan mérlegét a Győr, ráadásul meglepetésre Mosonmagyaróváron, már a második fordulóban, ahol is 33–30-ra maradtak alul a hazaiakkal szemben. A novemberi rangadóról is vereséggel voltak kénytelenek távozni, miután hat góllal kikaptak a Ferencváros otthonában, ami azt jelenti, hogy csak a második helyen állnak a bajnokságban a rivális FTC mögött, ugyanúgy 24 megszerzett ponttal mint a Mosonmagyaróvár, akinek viszont csak két vesztett pontja van eddig.

A pontvadászatban a jobbszélső norvég Emilie Hovden a legeredményesebb játékosuk 59 találattal, míg a BL-ben a francia Estelle Nze-Minko a gólfelelősük, aki eddig 52 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába.

A békéscsabai együttes hazai pályán a Budaörs ellen zárta az idei kiírás első körét, minden lila-fehér szurkoló legnagyobb bánatára vereséggel, hiszen hiába harcoltak kiválóan a lányok, a vendégek felülkerekedtek a csapaton. A találkozóra azért tagadhatatlanul rányomta a bélyegét első számú gólvágó Marija Lanistanin kisvárdai sérülése, aki után most egy újabb átlövő, Termány Rita is kiesett a csabai keretből, miután az elmúlt héten végleg távozott a klubtól. Persze a lilák számára nem a sztárokkal teletűzdelt ETO legyőzése a valós cél, ennek ellenére a csütörtöki összecsapás, a jövő heti ferencvárosi találkozóval egyetemben, egy remek felkészülési lehetőség a két forduló múlva esedékes Fehérvár elleni hazai derbire.

Legutóbb tavaly márciusban csaptak össze a felek Békéscsabán, akkor 33–22-es ETO-győzelem született, ahogy a két gárda szeptemberi győri mérkőzésén is, ahol bár egy félidőn keresztül kifejezetten jól tartották magukat a csabai lányok, a végeredmény azonban mégis sima 37–23-es vereség lett.

A címvédő sokak által várt idei viharsarki vizitálása csütörtökön 18 órától veszi kezdetét, a mérkőzést a rutinos bírópáros, Horváth Péter és Marton Balázs dirigálja majd.