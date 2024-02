A Békés Megyei Harcművész Szövetség két klubja, a békéscsabai JALTE-Debreczeni team és az orosházi Contact K.T.H.E. felkészült versenyzőket delegált Athénba, s az eredmények nem is maradtak el.

Point-fighting szabályrendszerben fárasztó versenynapok és kemény küzdelmek jellemezték a viadalt, ami jó néhány kellemes meglepetést is tartogatott a csapat tagjainak és az őket irányító Debreczeni Dezső VI. DAN vezetőedző számára:

Ezen a versenyen is voltak kiemelkedő teljesítmények, mint például Szikora Bence eredményei, aki kadet 1 kategóriában két súlycsoport első helyét is magáénak tudhatta. Rajta kívül a dobogó legfelső fokáig jutott még Debreczeni Lilla, Jancsó Lili és masters kategóriában maga a mester, Debreczeni Dezső is.

A formagyakorlati kategória az elmúlt évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül, melyben óriási szerepe volt az orosházi Contact K.T.H.E. egyesület vezetőedzőjének, Puravecz Péternek, aki a szakág szövetségi kapitányaként is tevékenykedik. Tanítványai közül Brebovszky Zoltán és Halustyik Cintia átmentette kiváló formáját, hiszen ketten együtt hat kategóriában nyertek és két ezüstérmet is elhoztak.

A Békés vármegyeiek így összesen tizenegy arany-, kilenc ezüst- és nyolc bronzérmet hoztak haza.

Békéscsabai eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Felnőtt, +94 kg: 3. Opauszki Dávid. Junior, 50 kg: 2. Petró Lili. Csapat: 2. JALTE-Debreczeni team (Csüllög Dorina, Kása Hanna, Petró Lili). Kadet 2 (ifjúsági), 42 kg: 2. Petró Bálint. 42 kg: 2. Debreczeni Frida. 46 kg: 3. Debreczeni Frida. 60 kg: 3. Tóth Izabella. 65 kg: 1. Jancsó Lili. Kadet 1 (serdülő), 42 kg: 1. Szikora Bence, 3. Szikora Gergő. 47 kg: 1. Szikora Bence. 28 kg: 2. Fábián Kira. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla, 2. Nátor Petra. 37 kg: 3. Debreczeni Lilla. 42 kg: 3. Petró Laura. Csapat: 3. JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Lilla, Petró Laura, Nátor Petra). Gyermek, 27 kg: 3.Peregi Botond. 30 kg: 2. Peregi Botond. Masters, 74 kg: 1. Debreczeni Dezső.

Orosházi eredmények. Formagyakorlat szabályrendszer. Felnőtt. Kreatív pusztakezes, férfiak: 1. Brebovszky Zoltán. Nők: 1. Halustyik Cintia. Kreatív fegyveres, férfiak: 1. Brebovszky Zoltán. Nők: 1. Halustyik Cintia. Zenés pusztakezes, férfiak: 1. Brebovszky Zoltán. Nők: 2. Halustyik Cintia. Zenés fegyveres, férfiak: 2. Brebovszky Zoltán. Nők: 1. Halustyik Cintia.