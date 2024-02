Dr. Szlávik Győzőt az egyébként rendszeresen sportolni járó szülei egészen fiatalon, kisiskolásként vitték le a békéscsabai Árpád fürdőbe, ahol egy nyári úszótanfolyamon sajátította el a sportág alapjait. Oktatóinak már akkor feltűnt, hogy nagyon gyorsan tanul, jó a vízfekvése, és szorgalmasan gyakorolja a tanultakat. Nem véletlenül marasztalták az akkor még Békéscsabai Előre Spartacus SC úszószakosztályának edzői, akikre hallgatva hamarosan igazolt versenyző lett. Szorgalma, kitartása változatlan volt, hamar az egyik legjobb viharsarki úszópalánta lett, több jelentős versenyen gyűjtögette az érmes helyezéseket.

Jó pár év úszótudással felvértezve átnyergelt a vízilabdára, ahol kezdetben az utánpótláscsapatokban kapott helyet, ám már egészen fiatalon, középiskolásként a felnőttek között is bemutatkozhatott az OB II.-es bajnokságban. Érettségi után az orvosi egyetemre nyert felvételt, majd azt követően hazatért Békéscsabára, és ismét a helyi klub, a Csabai Csirkefogók VK pólósai között köszönthették. Nagy érdeme volt abban, hogy a felnőtt gárda egy osztállyal feljebb jutott, ahol az OB I B.-s csapatnak erőssége, húzóembere, vezéregyénisége volt. Az orvosi pályán is szépen haladt előre, pszichiátriai szakorvos, majd főorvos volt a gyulai kórházban. A vízilabdától sohasem kanyarodott el, még 55 évesen is hasznára volt a csapatnak, ekkor is ontotta a gólokat az azóta ismét OB II-es gárdában.

Halála váratlanul ért mindenkit, családja, barátai mellett a békéscsabai klub is gyászolja a kitűnő sportembert.