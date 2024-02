A röplabdázók országos döntője kétszer nyolc csapat részvételével, 192 fővel zajlott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében. A 2023–2024-es tanévben a korosztályban 184 csapat nevezett a röplabda versenysorozatra (34 fiú és 150 lány). Közülük a lányoknál 6, a fiúknál 3 csapat idén is bejutott az országos döntőbe. A lányok mezőnyében a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium csapata hetedik alkalommal szerepelt a döntőben, idén címvédőként, de a bajnoki címet most a balatonfürediek vitték haza, a csabai lányok – miután csoportjukban a budapesti Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, valamint a 7. helyért a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumtól is vereséget szenvedtek – a 8. helyen végeztek.

Végeredmény:

1. Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium

3. Kecskeméti Katona József Gimnázium

8. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium