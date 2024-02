Az ifjúsági országos bajnokságon két békéscsabai versenyző indult. A -70 kg-ban a Kano Judo SE új reménysége, Botos Lujza állt tatamira első éves ifjúságiként. A mérkőzésein egy gyönyörű ippont érő dobással, majd egy wazari dobást követő leszorítással múlta felül ellenfeleit. Győzelmeivel bejutott a döntőbe, ahol a miskolci Sárközi Zsuzsával találta szemben magát. Egy taktikai hibát vétett, így a fiatal tehetség ezüstéremmel tért haza.

A +90 kg-ban Petrovszki Márk lépett szőnyegre. Egy hatalmas ippont érő dobást követően a döntőbe jutásért küzdhetett. Az elődöntőben vereséget szenvedett, így a bronzéremért folytatta a küzdelmet. A csabai fiú végig irányított, majd egy technikás ippon értékű dobással győzött, és fantasztikus versenyzéssel bronzéremmel zárta a bajnokságot.

A BM Kano Judo SE testvéregyesülete a gyomaendrődi Bushido Judo SE is eredményesen szerepelt. A +70 kg-ban Kertész Lívia felül akarta múlni a tavalyi bajnoki ezüstérmét, de ez most nem az ő napja volt, négy ipponnal elért győzelmet követően bronzéremmel tért haza. A -46 kg-ban Buza Péter szép versenyzéssel a pontszerző ötödik helyen végzett. Jónás Zalán a -66 kg-ban első éves ifiként helyezetlenül zárt.

Az ifjúságiak –73 kg-os súlycsoportjában Fekécs Gyula, a Gyomaendrődi Judo Klub versenyzője a harmadik helyen zárta az ob-t.

Gajdács Ábel, Buza Péter, Csikós László és Fridl Károly

Délután a felnőtt, junior nyílt Magyar Kupára került sor, ahol a Kano Judo SE-ből az ukrán Horban Artem új súlycsoportban, a –66 kg-ban lépett szőnyegre. A tehetséges ifjú nagyszerű versenyzéssel söpört végig a mezőnyön. Technikás dzsúdójára többen is felfigyeltek. Két ippon győzelemmel a döntőbe kvalifikálta magát, ahol riválisa első hibáját kihasználva ipponnal nyert és lett az aranyérem tulajdonosa. A -70 kg-ban az egyesület egyik kiemeltje, Sóczó Rebeka végig remek mentalitással dolgozott a verseny során. Két gyors ippon-győzelmet követően a döntőben észak-koreai ellenféllel küzdhetett. A mérkőzést Rebeka uralta, majd egy sikertelen newaza-technikát követően alulmaradt, így ezüstéremmel zárta a versenyt. A +100 kg-ban Kara Bence első éves juniorként mérettette meg magát. Szép versenyzéssel és egy győzelemmel végül a pontszerző ötödik helyen végzett.

A BM Kano Judo SE az országos bajnokság egyesületi rangsorában 76 szakosztályból a 18., a felnőtt és junior Magyar Kupában 42 kluból a 15. helyen zárt.

A szegedi versenyek sorát vasárnap a serdülők országos rangsorversenye zárta.

A békéscsabai egyesület válogatottja, Csikós László a +70 kg-ban indult és szép versenyzést és egy technikás győzelmet követően ezüstéremmel tért haza. Gajdács Ábel a –55 kg-ban korábbi diák országos bajnokként, hosszú felépülés után tért vissza a cselgáncshoz, méghozzá sikeresen, mert két párharcát is ipponnal lezárva a második helyen fejezte be a küzdelmeket. Az egyesület ukrán versenyzője, Ochkur Polina –63 kg-ban új súlycsoportban, két győzelemmel zárt és ő is a dobogó második fokára állhatott fel. Buza Péter (Bushido Judo SE) –45 kg-ban egészen kiválóan versenyzett, három mérkőzését is megnyerte, végül ezüstmedált akasztottak a nyakába. Fridl Károly –50 kg-ban az egyik legnépesebb súlycsoportban, egy győzelemmel helyezetlenül zárt.