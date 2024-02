Ritkán látható szélsőségeket hozott a vasárnapi első Swietelsky-Békéscsaba–UTE negyeddöntős párharc. Az első játszmában például a kék-fehérek 6:11 után produkáltak egy 14:0-s (!) szériát. A második játszma egy 4:0-s csabai rohanással kezdődött, majd a játszma közepén az UTE produkált egy ötöst. A vendégek később szettlabdához is jutottak, de aztán Glemboczki Zóra blokkjával még a hazaiaké lett a játék. A harmadik felvonás már egyértelműbb volt, 13 meccslabdából gazdálkodhatott, végül a másodikat a bolgár Miroszlava Paszkova-Kaneva értékesítette. A statisztika is szolgált érdekességekkel, a Békéscsaba játékosai jól mozogtak a háló előtt, hiszen 12 blokkot hoztak össze szemben az Újpest 6 sáncával. Ászból is volt kilenc a mérkőzésen, ebből négyet Bodnár Dorottyáék, ötöt a lila-fehérek ütöttek.

A közel sem egyszerű csatanyerés a csabai lányoknak adhat további önbizalom növelő töltetet, a fővárosiak pedig érthetően csalódottan távoztak, úgy érzik, hogy elszalasztottak egy nagy lehetőséget.

Szerdán szeretnének kiegyenlíteni, amire szerintük minden esélyük meg is van.

Túl a győzelmen, a békéscsabaiak több pozitívumot is elkönyvelhettek: a közönség számára is kiderült – amit a klubnál persze már eddig is tudtak –, hogy két remek feladó is játszik a soraikban. A Nyíregyháza elleni Magyar Kupa-mérkőzésen Kotormán Réka állt helyt, vasárnap a helyére meccs közben beszálló korábban sérült török Cansu Aydinogullari, de Tóth Gábor vezetőedző a szélső ütőket, így a 17 pontig jutó azeri Margarita Stepanenko játékát is dicsérte.

A Békéscsaba idén még nem kapott ki az Újpesttől és szerdán sem szeretne, már csak azért sem, hogy a vasárnapi viharsarki ütközeten már az elődöntőbe jutásról dönthessenek.

Az UTE Szilágyi utcai csarnokában szerdán 19 órakor kezdődő mérkőzést – melyet a hunvolley.tv-n élőben lehet követni – Halász Enikő és Mezőffy Zsolt vezeti.