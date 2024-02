A világranglistán 111. játékos – akit másodikként emeltek ki a szervezők – szerdán a Fülöp-szigeteki Alexandra Ealával (182.) csapott össze, akit a múlt héten megvert a portugáliai negyeddöntőben, ezúttal viszont 6:3, 6:1-re kikapott tőle. A szeghalmi játékos az első játszma elején két szervagémjét is elbukta, és bár közte brékelte ellenfelét, végig futott az eredmény után. A végjátékban 5.3-as állásnál két szettlabdát is hárított, a harmadikat azonban értékesítette Eala. A második játszma elején is belehibázott az adogatójátékába, az ázsiai lány viszont megingathatatlanul szervált, miközben még kétszer brékelve Annát, 1 óra 25 perc alatt lezárta a mérkőzést.

Bondár Anna a fárasztó portugáliai hét után tompábban játszott

Fotó: MTSZ