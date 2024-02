– Utánpótlás szakágvezetőként mi a pontos feladata a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnál?

– 2016 óta vagyok tagja az atlétikai klub edzői stábjának. Már akkor is az utánpótlással foglalkoztam, a hat éves korú gyerekektől a tizenkét évesekig, ami az U8-as, az U10-es és az U12-es korosztályt jelenti. Az a feladatunk, hogy ennek a csoportnak legalább a felét próbáljuk az U14-es korosztályban valamelyik szakedző felé tovább küldeni, ezzel biztosítva a klub sportolói bázisát.

– Korábban is volt kötődése az egyesülethez, hiszen utánpótláskorú atlétaként a gerelyhajításban jeleskedett.

– Úgy kerültem a klubhoz, hogy többpróbázó leszek. Medovarszki János tanár úrnál akkor még – Baji Balázzsal együtt – tízpróbázónak készültünk, de ehhez nem voltak teljesen adottak a feltételek, ezért mi is szakosodtunk. Én a gerelyhajítás és az ügyességi számok, Balázs pedig a gátfutás irányába. Elég nagy rálátást kaptam az atlétikában rejlő lehetőségekre. Két és fél évvel ezelőtt még volt felnőttkorú gerelyhajító versenyzőm is, vagyis az utánpótlás korosztályon túl a gerelyhajítókat is edzeném, ám jelenleg nincsen aktív korú versenyzőm. Remélem, hogy ez majd az utánpótlás korosztályból orvosolva lesz, egy-két fiatalt már most kinéztem, hogy jó lehet ebben a szakágban.

– Kiemelt feladata a „Kölyökből atléta” program békéscsabai szekciójának szervezése, koordinálása. Ha úgy tetszik az első szakemberek között van, aki kiszúrhat egy-egy feljövő tehetséget. Ez mekkora felelősséget jelent?

– Nagyon fontos feladata ez a munkámnak, és mindig, amikor egy fiatal kifutó korosztályúvá válik nálam a csoportban, készítek róla egy összesítést, hogy miben milyen eredményeket ért el, miben volt a legügyesebb. Mindezt a kollégákkal megosztom, akik nagyon segítőkészek, jó, hogy meg tudom velük beszélni.

– Utánpótlás szakágvezetőként az is feladata, hogy a „Kölyökből atléta” program keretében tartsa a kapcsolatot a programban résztvevő iskolák testnevelőivel.

– A klubunk három éve beleállt ebbe az akkor újnak számító MASZ-os (Magyar Atlétikai Szövetség – a szerző) programba, melynek keretein belül igyekszünk felvenni a kapcsolatot a helyi iskolákkal, és ott bevezetni az atlétikai foglalkozásokat. Jól képzett testnevelőtanárok segítik a munkánkat, heti két-három alkalommal tartanak a saját termükben, saját eszközeikkel atlétikai foglalkozásokat. Jelenleg öt iskolával vagyunk kapcsolatban, amit szeretnénk majd tovább bővíteni. Ami szükséges is, mert a program sikeressége a létszámon és az aktivitáson múlik.

– A tavalyi budapesti atlétikai világbajnokság még inkább fókuszba emelte a sportágat itthon, ennek vannak-e látható jelei a békéscsabai szakosztályban, nőtt-e az érdeklődés az atlétikai iránt?

– A létszámunk folyamatosan gyarapodik. A Sulihős programnak köszönhetően a gyerekek közül nagyon sokan jutottak el Békéscsabáról is a Nemzeti Atlétikai Központba nézőként, akik ezáltal nagyon motiváltak lettek. Észrevettük, hogy a vébé hatására megnőtt az érdeklődés. Az a célunk, hogy akik eljönnek hozzánk kipróbálni, minél tovább maradjanak nálunk.

– A kezei alatt megfordult tanítványok közül felsorolna néhányat, akik már a korosztályos válogatottak kapuit kopogtatják?

– Közel öt-hatszáz gyerekkel foglalkoztam már. A legkiemelkedőbbek most lesznek tizenhét-tizennyolc évesek, Csapó Olivért, Csepregi Nórát, Tóth Zsófiát és Kovács Patríciát emelhetném ki, de hosszú a sor, akik ott állnak a válogatottság közelében.

– Milyen távolabbi céljai vannak edzőként, utánpótlásban dolgozó szakemberként az atlétikában?

– Szeretném kibővíteni a „Kölyökből atléta” programot városi szinten, próbálkozom még a környékbeli iskolákkal is. Szeretném elérni, hogy legyen még egy-két fiatal edző, aki segít ebben a klubnál is. Legutóbb Zahorán Adrienn-nel dolgoztam együtt, jelenleg Diószegi Dáviddal, mindketten fiatalok. Az a célunk, hogy minél több gyerek kerüljön a szakági edzőkhöz, minél többen versenyezzenek és képviseljék szívesen a klubot. Az is fontos, hogy jól érezzék magukat, jöjjenek ki mindennap. Itt egy családi légkörben sportolhatnak.

Vonzó a nyári élménytábor A Kopp Békéscsabai AC minden évben megrendezi a nyári Atlétikai Élménytáborát, melynek vezetését 2016-ban Benkő Balázsra bízták. – Minden nyári szünet utolsó teljes hetét, pontosabban öt napot fedi le, amit a Tünde Utcai Atlétikai Centrumban rendezünk. Érdekesebb programokkal és edzéslehetőséggel próbáljuk csalogatni a gyerekeket. Minden nap más edzést tartunk, de strandolunk falat másztunk, volt, hogy kenuztunk, vagy elmentünk az élményparkba – beszélt a klub egyik legnépszerűbb programjáról Benkő Balázs. – Fele-fele arányban vannak külsősök és klubtagunk jelen lenni a táborban. Az újakra külön figyelünk, hogy itt maradjanak nálunk.

