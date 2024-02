Optimum Solar-Békési FKC–Rákosmente KSK 28–27 (16–14)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Gulybán Olivér, Juhász Dániel.

Békés: Takács 1 – Kepess 4 (1), Haszilló 2, Laufer 3, Árpási 2, Varsandán, Novák Zs. Csere: Borbély (kapus), Horváth L. 2, Dávid 3, Balogh B., MEZEI 6 (4), Kovács Sz. 1, Sütő, FEDOR 4, Novák E. Edző: Padla József. A Rákosmente legjobb góldobói: Török 6, Burony 4.

Kiállítások: 4, ill. 14 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3.

Az évad nyitányán a vendégek szerezték az első két gólt, ám azután játékba lendült a békési együttes is, amely a 7. percben Mezei találatával 4–3-ra módosította az eredményt. Sok volt a pontatlanság hazai részről, így azután Takács Szabolcs védései is kellettek ahhoz, hogy tarthassák a lépést a motivált Rákosmentével. A félidő közepéhez érkezve azután egy jó szériával 8–5-re lépett meg a BFKC, de ezt Török Ádám néhány minuta alatt egymaga semmissé tette. Padla József játékmegszakítását követően az utolsó tíz percben állandósítani tudta 2-3 gólnyi fórját a házigazda, a védőmunkája azonban hagyott némi kívánni valót maga után.

Szünet után viszont a támadójátéka vált köddé. Fedor még válaszolt a vendégek első találatára, ám azután 10 perces hazai gólcsend következett, ennek egyenes következményeként a 43. minutára 17–19-re módosult az eredmény. Padla József persze nem hagyta szó nélkül játékosai teljesítményét, sikerült is lelket öntenie beléjük. Fedor Bence találatával a félidő közepén ismét a békésieknél volt a minimális előny, de ez is törékenynek bizonyult. A lelkesebb fővárosi együttes Andorka Gábor kapussal az élen folyamatosan „sakkban” tartotta a házigazdákat, még 23–21-es állásról is fordítani tudtak a hajrában. Rendkívül izgalmasan alakult a végjáték, Laufer Gábor és Horváth László rutinja végül kisegítette a mérsékelten teljesítő házigazdákat.

Padla József: – Végig kiegyenlített mérkőzésen sikerült az utolsó pillanatokban megszerezni a győztes gólt. Az ellenfél kapusa többször meggátolta azt, hogy magabiztos előnyt harcoljunk ki, azonban küzdeni akarásunkra nem lehet panasz, bízom benne, hogy ebből erőt meríthetünk a folytatásra.