Nem volt még példa arra, hogy a Győri Audi ETO KC úgy érkezzen Békéscsabára, hogy a bajnokságban ketten is megelőzzék. Pedig az NB I. második körének nyitányán a Ferencváros és a Mosonmagyaróvár is a kisalföldi zöld-fehérek előtt helyezkedtek el.

Gyimesi Kitti köszönt be rögtön a 2. perc elején, majd a jobbátlövővé avanzsált Aranyi Vivien tréfálta meg kétszer is a holland Rinka Duijndamot. Aki azután bemutatott két bravúrt, majd elég volt egy rossz passz, egy lépéshiba és máris a győrieknél volt az előny. A zöld-fehérek rövid időn belül három büntetőt is kaptak, amit a norvég Veronika Kristiansen mind értékesítette is. A Békéscsaba azonban – ahogy a nagy csapatok ellen szokta – jól tartotta magát, Mayer Szabina és Román Dorina góljával visszavette a vezetést. Tetszetősen, és jól játszott az Előre NKSE, és ha Gyimesi Kitti pontosabban céloz, két gólra nőhetett volna a csabai előny. Jöttek azonban az elkapkodott akciók, az újabb győri hetesek és amikor Ulrik Kirkely, a zöld-fehérek edzője már gyakorlatilag az egész kezdősorát lecserélte, beindult a gépezetük. A lila-fehéreknek nem ment a góllövés, kilenc percig nem találtak be a a vendégek kapujába. A 23. percben 8–10-es állásnál Rác Sándor ki is kérte az első idejét. Négy perccel később, csapata háromgólos vezetésénél a vendégek dán edzője is időt kért. Nem csökkentve a csabaiak érdemeit, azért együttese nem volt csúcsformában. A félidőt három góllal az ETO KC nyerte a nagyon tisztességesen, bátran harcoló Békéscsaba ellen.