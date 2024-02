Az már hetekkel ezelőtt biztossá vált, hogy a kétszeres címvédő Vasas Óbuda végez az Extraliga alapszakaszának élén, az viszont az utolsó körben dől el, hogy mögötte mely csapatok végeznek. A Swietelsky-Békéscsaba a pénteki találkozók előtt még a 2. helyen állt, ugyanakkor a február 2-án a kék-fehérektől két pont hátrányban lévő 4. helyezett Kaposvári NRC a még nyeretlen Diósgyőrt fogadja (a szintén két pontos lemaradásban lévő székesfehérvári MÁV Előre a Fatum-Nyíregyházához látogat), s nagy eséllyel le is győzi. Ekkor a somogyiak lépnek fel a tabella második helyére.

A Békéscsabának tehát messze nem lesz tét nélküli a szombati budapesti fellépés, mivel ha meg tudná tartani a második pozíciót, úgy másodikként választhat ellenfelet a rájátszás első fordulójára. Ennek érdekében minimum egy, de inkább három pontot kellene szereznie, ami viszont akkor sem tűnik egyszerű feladatnak, ha látjuk, hogy a piros-kékek nem most futják a csúcsformát.

Az Extraligában január 25-én nem kis nehézségek árán tudtak csak 3:1-re győzni a Fatum-Nyíregyháza vendégeként, és bár nagy reményekkel várták kedden a francia Levallois Paris Saint Cloud elleni hazai CEV-kupa negyeddöntőt, a párizsiak egy 3:1-es győzelemmel lombozták le Török Katáékat, minimálisra csökkentve továbblépési esélyeiket.

Bár a szombat délutáni összecsapásnak nem feltétlenül a Békéscsaba az esélyese, de vannak bizakodásra okot adó jelek. Az egyik a Vasas utóbbi időszakban mutatott visszafogottabb teljesítménye, a másik pedig a viharsarkiak javuló formája. Úgy tűnik, hogy a csabaiaknál a sérültek is felgyógyultak – a múlt vasárnapi Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni győztes találkozón már a belga Dominika Strumilót, a bolgár Miroszlava Paszkova-Kanevát és a kisebb sérülésből visszatérő Pintér Andreát is a pályán üdvözölhettük, akik ráadásul eredményesen is röplabdáztak. A Vasasról persze tudható, hogy hazai pályán az általa az utóbbi időszakban rendre legyőzött Békéscsaba ellen nagy önbizalommal fognak pályára lépni, ám a két örök rivális ütközete így is nagy csatát ígér és azért senki nem veheti fix egyesre az eredményt. Bár a szombati egy másik mérkőzés lesz, azért Molcsányi Ritáéknak adhat némi reményt az a tény, hogy a Vasastól a bajnokságban idén csak ők tudtak pontot rabolni.

A mérkőzést – melyet a hunvolley.tv élőben közvetít – Tillmann Gyula és Bátkai-Katona Ágnes vezeti.