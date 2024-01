A társadalmi szerepvállalásról szóló cselekvési programja szerint az akadémia a társadalom felé is igyekszik pozitív példákkal nyitni. Az ott dolgozók fontosnak tartják, hogy a fiataljaik minél több színes eseményen vegyenek részt, illetve a közösségre nézve is hasznos tevékenységeket folytassanak, ezzel is árnyalva a labdarúgókról kialakult kedvezőtlen képet.

A céljuk az, hogy a többségi társadalom lássa, a srácok többek, mint egyszeri futballisták, a programokon keresztül pedig magukban a játékosokban is szeretnék megerősíteni ezt a gondolatot. A mostani versfilm is ebben a szellemben készült, a videóhoz pedig az akadémia játékosain kívül a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a Békéscsaba 1912 Előre Zrt. képviselői egy-egy versszak elszavalásával csatlakoztak.

A versfilm elkészüléséhez új partner, a Békéscsabai Jókai Színház színésze, Kopanyicza András nyújtott elengedhetetlen segítséget számukra!