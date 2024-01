Zengő Alföld Orosházi KA–Szombathelyi KKA 23–28 (12–11)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi, Lantos Boldizsár.

Orosháza: Bálint – Ludvig, Vörös 2, Zavaczki 4 (4), Ács 1, Kenyeres 5, Rácz 3. Csere: Reszegi (kapus), Kovács V. 1, Petri, Péter, Baráth 6 (1), Kostyó, Jáhn, Leczkési 1, Bedron. Edző: Morva Zoltán.

A Szombathely legjobb góldobói: Pődör R. 7 (1), Kazai 7, Pálffy 4, Pődör B. 4 (1), Szmolek 4.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/2.

Sok hibával kezdtek a csapatok, az első öt percben csupán Kazai Anita tudott betalálni két esetben. Azután a házigazdák váltak pontosabbá a kapu előtt. Bálint Anna kapus bravúrjaival, illetve Zavaczki Boglárka magabiztos hétmétereseivel egy négyes szériát produkálva, 5–3-ra fordítottak. Az egykor Békéscsabán is megforduló edző, Vida Gergő már a 13. percben időkérésre kényszerült, de a játékosai továbbra sem találták a „fonalat”. Kazai majd 9 percnyi gólcsendet tört meg a félidő derekán, 6–4-re módosítva az eredményt.

Remeklése ellenére az orosházi lányok egy ideig állandósítani tudták a 2-3 gólos előnyüket, de a hajrához közeledve egyre többet hibáztak ők is, amit egyenlítésre használtak fel a vasiak (26. p.: 10–10). A legjobbkor jött Rácz Panna és Vörös Bettina találata, így minimális fórral fordulhattak az orosháziak.

A második félidőre ismét a látogatók jöttek ki lendületesebben, hamarjában át is vették a vezetést. Baráth Berta átlövésével a 37. percben még 14–15-re alakította az eredményt, ám erre a szombathelyiek négyes szériával válaszoltak, miközben Morva Zoltán időkérése sem hozta el a várt fordulatot. A félidő közepére 16–22-nél alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között. Hajrába kezdtek a házigazdák, Baráth Berta vezetésével most ők produkáltak egy négyes sorozatot, így a 48. percben 20–22-nél ismét megnyílt a pontszerzés reménye. A vendégek azonban játékmegszakítással rendezték soraikat, és zökkentették ki az orosháziakat. Az utolsó hét minutát ötgólos előnyből várhatták, ezt meg is tartották a végéig, ezzel hibátlanul zárva a bajnokság első felét.

Morva Zoltán: – Ez egy tisztes helytállás volt. Az első félidővel elégedett vagyok, a második játékrésszel kapcsolatban maradt hiányérzetem. Sajnos, csak két középső védővel tudtunk felállni, nem volt cseréjük, így a végére elfáradtak. Összességében azonban nem szomorkodunk. Egész héten jól dolgoztak a lányok, ami az eredményen is meglátszik. Most olyan mérkőzések következnek, amelyek nyerhetők, de ez a hozzáállás, amit ma is mutattak a lányok elengedhetetlen lesz a folytatásban.