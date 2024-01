A Bazilikájáról elhíresült Duna-parti város mostanában került fel a sportág honi térképére, de Elek Gábor szakmai igazgató érkezése óta öles lépésekkel halad az élvonal felé. A feljutó második helyen tanyázik a tabellán, azonban az orosháziak szeretik az ilyesfajta kihívásokat. Ezt a meccs első negyedórájában iggazolták is, hiszen nem engedték ellépni az ex-válogatott, Szucsánszki Zita vezette esztergomiakat (17. p.: 9–9). A félidő felét átlépve azonban egyre több hiba csúszott be a támadásaikba, amit Morva Zoltán sem nézett jószemmel. Időt kért, de csapata terméketlenségét ezzel sem tudta megszüntetni. Közel 8 percnyi gólcsendet követően Rácz Panna talált be, 12–10-re módosítva az eredményt. Ács Orsolya tovább szűkítette a különbséget, labdája volt az egyenlítéshez is, végül azonban a hazaiaknak jöttek ki jobban az utolsó percek.

A második félidő első harmadában a felek közt állandósult a 3-4 gólos különbség (41. p.: 21–17), ekkor azonban egy újabb gólcsendet kihasználva, Szucsánszki Zita hathatós közreműködésével 25–17-re lépett el az Esztergom. Morva Zoltán játékmegszakítását követően több fiatal is szerephez jutott, az elkövetett technikai hibák miatt így is tovább nyílt az olló a két gárda között. Ábrahám találatával az 53. percben lett először „tíz közte”, ami meg is maradt a hátralévő időben.

A házigazdák második, az orosháziak az 5. pozícióból folytathatják jövő héten.

Morva Zoltán: – Az első félidőben maximálisan helytálltunk, csak a végén alakult ki két-három gólos különbség. Szünet után sajnos összezuhantunk, de mintha a játékvezetők részéről is túl nagy tiszteletet kapott volna a házigazdák szakmai igazgatója. A meccs utolsó negyedében már a fiatalokat játszattam, mert szerettem volna őket is bevetni. Ebben az időszakban nálunk az ifisták játszottak, a házigazdáknál meg Szucsánszki Zita.

Esztergomi Vitézek–Zengő Alföld Orosházi KC 31–21 (15–12)

NB I B-s női mérkőzés. Esztergom, 450 néző. Vezette: Rontó Ádám, Szanyi Péter Gábor.

Orosháza: Bálint – Ludvig, Vörös 5 (2), Zavaczki 5 (2), Kostyó, Kenyeres 2, Rácz 4. Csere: Reszegi 1 (kapus), Mikula 1, Péter, Baráth 1, Ács 2, Jáhn, Leczkési, Bedron. Edző: Morva Zoltán. Az Esztergom legjobb góldobói: Horváth A. 7, Csiki 7 (6), Takács E. 4.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4.